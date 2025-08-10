O Marisquiño «plancha» su apuesta por Samil

O Marisquiño «planchó» su apuesta total por Samil. Y no lo dice solo la organización, «muy felices» con el desenlace de estos 25 años, sino que el ambiente lo confirmaba: gradas llenas, paseo lleno de patines y bikers, la zona de ocio y el village también lucía largas colas y los aplausos del público se escuchaban desde cualquier punto del arenal vigués.

Este domingo tuvieron lugar las finales de cada una de las pruebas, a excepción del Descenso Urbano que se celebró de forma íntegra ayer en A Laxe, y sin duda cumplieron las expectativas.

Porque los vigueses ya no ven solo O Marisquiño como un festival al que acudir por su buen ambiente, sino por el altísimo nivel de sus deportistas. En el caso del skate, ya deporte olímpico, en la pista se dieron cita nombres de la talla de Matías Dell Olio y Mauro Iglesias, ambos deportistas olímpicos con Argentina, el brasileño Iván Monteiro o el suizo Simon Gerber.

Final de la prueba de FMX. / Alba Villar

Con sus patines y sus trucos hicieron la delicia de los muchísimos asistentes que colmaban las gradas desde primera hora de la tarde, dejando en segundo plano el intenso calor que hizo durante todo el fin de semana. En la categoría femenina no fue menos: deportistas de la talla de Keet Oldenbeuving, Natalia Muñoz o Abbie Burns levantaron los brazos y abrieron boca y ojos del público con sus trucos, desde los ya conocidos ollie hasta grindar sobre la barandilla o rodar en switch.

También desde las BMX volaron los nombres más reconocidos de esta disciplina, con sus gradas también llenas y numeroso público a pie del paseo. «A la gente le empieza a gustar de verdad este deporte; para nosotros es estar en familia. Me acabo de encontrar a un viejo compañero que no veía desde al menos 20 años. Empezó con un festival como nosotros con O Marisquiño, y ver que sigue aquí, acompañándonos y disfrutando de este sueño es muy bonito», reconocía Carlos Domínguez, Pity, director y fundador del festival, quien también celebró que la fórmula de trasladar todo el desarrollo del festival a la playa ha resultado un éxito. «Samil ha cuajado, ha funcionado muy bien», amplía.

O Marisquiño se despidió hoy con un gran sabor de boca entre deportistas y público. Ya solo quedan 364 días para el próximo.