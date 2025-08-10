Indignación en Portugal por los cambios en el servicio del Tren Celta: «Es inadmisible»

A un lado del Miño indignación y al otro, silencio. La nueva situación en el Tren Celta que obligará a realizar un transbordo para viajar entre Vigo y Oporto ha sacudido al país vecino frente a la pasividad por parte de las autoridades españolas. La antigüedad del material usado ya fue advertida por FARO el pasado diciembre y esta semana se confirmó que desde el próximo día 17 será necesario un enlace en Viana do Castelo para este trayecto.

La noticia ha generado un importante número de críticas en el país luso, donde señalan directamente al Gobierno de Luís Montenegro al ser Comboios de Portugal la encargada de estas unidades alquiladas a Renfe desde hace una década. Sin embargo, ya ha devuelto 14 de las 23 al alcanzar el kilometraje máximo permitido y no llegar a un acuerdo sobre quién debe costear su revisión.

El profesor de Derecho en la Universidad de Lisboa João Miranda recuerda la longevidad del servicio y que «su desaparición supone un retroceso inadmisible», al tiempo que urge medidas para su «reposición rápidamente».

«No hay dinero para hacer revisiones a los trenes, ese es el nivel de degradación al que llegamos» añade otro usuario. Al mismo tiempo, señalan que esto provocará una mayor ventaja del autobús, que alcanza las 15 frecuencias, por lo que cuando se recupere la normalidad «será difícil competir para recuperar clientes hasta que la Alta Velocidad esté lista» en 2032.

Además del presidente del ejecutivo también cargan contra el ministro de Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, por no haber tomado ninguna medida para evitarlo. A este lado de la frontera ni la Xunta de Galicia ni el Gobierno de España han hecho ninguna valoración al respecto y no se espera que haya solución a corto plazo.

Pese a la denuncia pública de este medio y varios sindicatos ferroviarios, ninguno de los dos gobiernos trató de buscar una solución que garantizase la continuidad del servicio. El pasado ejercicio fue utilizado por más de 120.000 personas pese a la feroz competencia del autobús por carretera, que tarda 50 minutos menos y supera la docena de frecuencias por sentido casi toda la semana. Aún así, su singular itinerario —siendo la única opción para llegar a Viana— o las franjas horarias hacen que siga sumando decenas de viajeros en cada tren.