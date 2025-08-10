Desde primera hora de la mañana Samil se cargó de adrenalina y expectación mientras los deportistas luchaban por ganarse un hueco en las finales.Para acabar una jornada intensa donde el talento y la energía se apoderaron del asfaltose celebró a las 21.00 horas una Sunset Season. Por la noche Ralphie Choo, Villano Antillano, La Cendejas y Mundo Prestigio se encargaron de traer la música urbana a la ciudad. Cora Novoa, Lady Starlight y Russ llenaron de ritmos electrónicos el nuevo escenario Oasis.

Segunda jornada de competiciones y música | ALBA VILLAR