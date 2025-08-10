Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
Un pasajero del Independence of the Seas fue trasladado al Álvaro Cunqueiro en el Pesca 1 de Gardacostas
Un pasajero del crucero Independence of the Seas tuvo que ser evacuado de urgencia en la noche del sábado por el helicóptero «Pesca I» de Gardacostas de Galicia. La aeronave trasladó al afectado hasta el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
El Independence of the Seas había hecho escala horas antes en el Puerto de Vigo junto al Aurora. Entre ambos cruceros, sumaron miles de visitantes que llenaron las calles del centro durante la jornada. Con cerca de 4.500 pasajeros a bordo, el buque zarpó rumbo a A Coruña, momento en que se produjo la emergencia.
Este es el segundo caso en apenas 24 horas en el que un crucerista requiere evacuación tras partir de Vigo. El pasado viernes, el «Helimer 402» de Salvamento Marítimo tuvo que intervenir para trasladar a una pasajera del Disney Fantasy que se encontraba navegando a la altura de Porto do Son. En ese caso, la afectada fue derivada al CHUAC de A Coruña.
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar
- Davila 08/08/2025
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España