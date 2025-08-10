Reformas con «clase» por 1,5 millones

Los colegios no necesariamente han cerrado sus puertas durante las vacaciones de verano. Es verdad que, a estas alturas, ya no hay profesores ni mucho menos alumnos, pero en ellos se continúa trabajando. Más concretamente, en su exterior. Y es que un total de 23 colegios e institutos públicos de Vigo —a mayores de otros dos centros de Formación Profesional— serán reformados durante los meses estivales para llegar en optimas condiciones, sobre todo de seguridad, a septiembre, cuando arranca el nuevo curso escolar.

Para ello tanto Xunta de Galicia como Concello de Vigo realizarán sendas inversiones para dejar como nuevos a esta veintena de colegios, 779.148 euros por parte del organismo autonómico y otros 780.000 euros por parte del ayuntamiento para la puesta a punto de cerca de la mitad de los colegios públicos de Vigo. En total, serán 1,5 millones que se destinarán a mejoras en las cubiertas, patios y zonas de juego o deportivas y accesibilidad. En esta partida no se incluye la inversión de la Consellería de Educación en los dos centros de FP —CIFP Valentín Paz Andre y CIFP Manuel Antonio— que afectan a una superficie mucho mayor y más amplia y cuya cuantía suman entre los dos 3,4 millones de euros.

Los restantes 23 colegios que serán objeto de estas obras son el CEIP Chans-Bembrive (cambio de cubierta), CEIP Mosteiro-Bembrive (cierre lateral dle recinto escolar), CEP Celso Emilio Ferreiro (cierre del recinto escolar), CEIP Mestres Goldar (retirada y reposición de tejas), CEIP Josefa Alonso (reparación del techo del porche, hall y entrada de Educación Infantil), CEIP Lope de Vega (reparación del cierre metálico del recinto escolar), CEIP O Sello (aplicación de antideslizante), CEIP Eduardo Pondal (reparación de la pista polideportiva), CEIP Igrexa-Candeán (pavimento de la pista deportiva), CEIP Carrasqueira (acondicionamiento de la pista de juegos), CEIP Sárdoma-Moledo (repintado del circuito de seguridad vial del patio y reparación de los pilares de entrada al recinto escolar), CEIP García Barbón (repintado de la líneas de juego del pabellón), CEIP Párroco Don Camilo (mejoras en la fontanería), CEIP A Paz-Tintureira (reparaciones), CEIP Illas Cíes (mejoras en la cubierta), CEIP Ría de Vigo (carpintería exterior y laboratorio), CEIP Altamar (reparaciones), EEI Aragón (aseo adaptado), IES Castelao (adaptación espacios accesibilidad), IES Alexandre Bóveda (reparaciones), IES Coruxo (adaptación espacios accesibilidad), IES do Castro (adaptación espacios accesibilidad) y por último en el IES Politécnico de Vigo (reforma de las cubiertas).

La necesidad de la puesta a punto de estos centros se ejemplificó en la comunidad educativa del CEP Celso Emilio Ferreiro, cuando a finales de curso, en mayo, padres, madres, claustro y alumnos salieron a la calle con cascos para denunciar el mar estado de su cubierta, caída de cascotes e incluso precinto de varios muros del centro. «Era imprescindible esta obra; el Concello vio que había peligro de derrumbe», criticaba entonces la presidenta de Foanpas, Iria Salvande, quien recuerda que muchos de estos centros ya tienen más de 50 años.

Esta obra ya está en marcha a cargo del Concello de Vigo, que invertirá 577.382 en la sustitución de la cubierta y reparación de la fachada y, según indicaron fuentes municipales, dicha cuantía «será repercutida» a la Consellería.