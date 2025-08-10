El PP reclama para las pistas de tenis de Samil «soluciones inmediatas»

El grupo municipal del Partido Popular de Vigo ha reclamado al Concello que aporte «soluciones inmediatas» al «vergonzoso estado» que presentan las pistas de tenis de Samil, dado no podrán acoger el torneo internacional puntuable para el ranking WTA que comienza este fin de semana. El campeonato tendrá que celebrarse en el Círculo Mercantil en lugar del complejo deportivo municipal situado junto a la desembocadura del río Lagares. La buena disposición de la entidad privada permitió «salvar» la actual edición del evento, que «se habría perdido» si dependiese de la gestión municipal y su concejal «estandarte», como califican en él a Manel Fernández.

Así lo ha denunciado el edil popular Daniel Benavides, quien acusa al regidor de «ser incapaz» de mantener las instalaciones deportivas de la ciudad «en el estadio que se merecen» para eventos internacionales o uso diario. Éste será el segundo año que ocurre por lo que Benavides ha preguntado «qué han hecho en todo este tiempo» para evitarlo. «Lejos de mejorar, la situación del complejo deportivo de Samil ha ido a peor» apostilló. Tanto es así que el campamento de verano tuvo que ser trasladado a la playa, algo a lo que se suman las denuncias de los usuarios. «Además de inaugurar obras, el señor Caballero debería preocuparse por el mantenimiento de los bienes municipales. ¿O es que eso no le interesa porque no da fotos?» concluyó el popular.