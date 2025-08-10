Nadie duerme en la ópera en Castrelos

Prohibido cerrar los ojos y dormitar en el parque de Castrelos. El Auditorio despidió este sábado los conciertos «clásicos» del programa Vigo en Festas con la representación de la ópera Turandot, tomando el relevo de La Traviata y otros eventos infantiles durante el último mes. La obra escrita por Giacomo Puccini hizo vibrar a los amantes de este género con la historia de la princesa imperial china homónima. Compuesta de tres actos y con entrada gratuita, la segunda ópera de la temporada atrajo fue representada por más de 70 artistas, incluyendo a la Ópera Nacional de Moldavia.

El momento álgido llegó con el aria del tercer acto, el «Nessun dorma» (Que nadie duerma) interpretado por el tenor argentino Nacho Guzmán Fargione que hacía el papel de Calàf, el «príncipe desconocido». El fragmento de poco más de 3 minutos desembocó en una sonora ovación entre quienes buscaron una propuesta más «tranquila» que la de O Marisquiño en Samil. Y es que sin necesidad de esperar al alba, venció.

El próximo viernes será el turno del reggae de UB40 ft. Ali Campbell, uno de los grupos británicos más recordados de los 80. La encargada de bajar el telón será la cordobesa India Martínez el sábado 16 con su flamenco-pop.