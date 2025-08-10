Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
Las autoridades investigan las causas de la muerte después de que se localizase el cadáver en la Avenida de A Florida
Una mujer ha fallecido en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso del edificio situado en el número 51 de la avenida da Florida, en el mediodía de este domingo. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local para tratar de esclarecer lo sucedido. Por el momento, no han trascendido las circunstancias que provocaron la caída de la víctima desde el inmueble.
Las autoridades mantienen abierta la investigación y permanecen a la espera de la llegada del juez de guardia para proceder al levantamiento del cadáver. También se movilizaron los servicios de Urxencias Sanitarias, que intentaron asistir a la mujer. El suceso se registró alrededor de las doce del mediodía, en la intersección entre la avenida da Florida y la calle Eduardo Blanco Amor.
