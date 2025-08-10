Dos disciplinas, un solo «rider»

Si algo identifica a O Marisquiño es el carácter extremo de las disciplinas que compiten en él. Los deportistas se someten a entrenamientos exigentes para poder ofrecer un espectáculo lleno de adrenalina que se ha convertido en un referente global de la cultura urbana y los deportes de acción.

Entre todos los competidores que buscan llegar a lo más alto hay dos que se atreven con un doble reto: el australiano Ryan Williams que participará en BMX y Big Air y el catalán Adolf Silva, también en Big Air y FMX.

Es el español el que nos sorprende con su versatilidad en medios diferentes: moto y bici. «Cada una me aporta una cosa y no podría escoger», asegura Silva al preguntarle el por qué de esta decisión.

No es la primera vez que se enfrenta a dos disciplinas, en 2016 ya lo hizo en BMX y Mountain Bike, pero este año es «diferente», aclara. Quiere disfrutar de las «experiencias de adrenalina» que le aporta cada modalidad. «En motos hay más tiempo en el aire porque el salto es más grande y en bici se hacen trucos más arriesgados», es la diferencia principal que encuentra entre ambas.

Considera que la técnica en la bici es «más difícil porque es muy inestable en el aire», aunque destaca el peligro de la moto: «Hay que tener cuidado con el gas porque si no llegas al landing (aterrizaje) puede haber un accidente».

«Cada disciplina aporta cosas diferentes, son niveles de adrenalina distintos»

A los ojos del público es el FMX la modalidad que despierta más interés. Silva nota que está «mejor valorada», su hipótesis: «Se ve más espectacular una moto volando».

Competir en dos modalidades diferentes conlleva una preparación constante. «Llevo durante todo el año practicando las dos», apunta Silva. El rider lleva todo el año compitiendo en moto y bici para «cuando llega un evento así poder estar en las dos disciplinas sin estrés y ningún problema».

Enamorado de las dos ruedas desde que era adolescente confiesa que «empecé a montar en bici con 14 años, en moto corría motocross de pequeño, pero no hice freestyle hasta que tuve 18 años».

No es la estructura, las rampas o el gas lo que más asusta a Silva. «El aire es nuestro peor enemigo cuando saltamos», declara. Una ráfaga inesperada puede desestabilizar el cuerpo en pleno truco y poner en riesgo la caída. Aun así, nunca ha sentido miedo de una mala caída. «Respeto sí, siempre hay que tener respeto por las cosas que no controlamos, pero miedo no, nunca». Ese respeto, lejos de ser una barrera, actúa como un recordatorio constante de los límites del cuerpo y la importancia de la preparación.

Dos disciplinas distintas duplican las probabilidades de tener una caída o que se complique un truco. Adolf no es ajeno a esta situación. «Tuve varios accidentes, en uno me rompí una pierna y en otro estuve un mes en coma», admite. Experiencias duras que ponen a prueba no solo el físico, sino también la voluntad de seguir. «Cuando te estás recuperando te planteas muchas cosas, pero cuando estás llegando al final, inconscientemente ya piensas siempre en volver». Para alguien como él, bajarse de la moto o de la bici no es una opción definitiva, sino un descanso obligado del que siempre se vuelve con más fuerza.

Esta será, según recuerda, su quinta o sexta participación en O Marisquiño. Lo afronta como siempre: «Con ganas y motivación, y ya está». Palabras simples para un reto doble. Porque para Adolf Silva no existen límites cuando se trata de volar, ya sea sobre una bici o sobre una moto.