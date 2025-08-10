Ellas mandan en la tabla

No solo las une el deporte sino su historia. Las jóvenes promesas del skate femenino, Julia Benedetti y Natalia Muñoz comenzaron a patinar por un mismo motivo: Sus hermanos mayores hacían surf. «Cuando no había olas practicaban con la tabla, estaba en casa, y yo un día la cogí». En ese momento Natalia tan solo tenía 6 años de edad y su familia ya pudo ver que apuntaba maneras. En la primera rampa sintió que había encontrado su deporte, fue en el skatepark de su pueblo, en Cádiz, y allí aprendió todo lo que sabe «es donde crecí», resalta.

Julia Benedetti durante la competición de Miniramp / Alba Villar

El año pasado se dio a conocer por ser la deportista española más joven en ir a los Juegos Olímpicos. Esa experiencia le ha hecho evolucionar «Tienes que motivarte por dentro constantemente, no puedes apagarte por fallar en los trucos». Es una de las lecciones que se lleva de la alta competición. Aunque su corta edad (16 años) llama la atención de muchos, ser olímpica nunca fue el sueño de la skater. «Empecé disfrutando, patinando con mis amigos y de repente un día estaba en las Olimpiadas».

Valentina Krauel / Alba Villar

Para hablar del futuro del skate nacional es imprescindible mencionar a la catalana Valentina Krauel. Viene de quedar 13ª del mundo en el campeonato de Roma. Comenzó a competir hace cuatro años, apenas recién cumplidos los 12, pero ya es parte de una nueva generación de mujeres que están rompiendo barreras en el deporte urbano. Cuando crezca le gustaría «conseguir más sponsors» para poder continuar su carrera profesional por este camino.

El presente es de la coruñesa Julia Benedetti. A sus 20 años ha participado en dos Juegos Olímpicos (Tokio 2020 y París 2024) y ya prepara los terceros. Encuentra una gran diferencia con la forma de competir en O Marisquiño «aquí hay mucha más libertad». Como gallega le enorgullece que el evento más importante de skate del sur de Europa se celebre aquí.

Compite en miniramp y el único problema que encuentra es que no hay categoría femenina en esta disciplina. «Creo que es un poco el pez que se muerde la cola, no se hace separado porque no hay tantas chicas, pero si es mixto menos vienen», concreta Benedetti. Para Muñoz eso es «injusto» porque «no tienen el mismo nivel», aunque cree que el skate femenino está en su mejor momento «cada año hay muchas más niñas y se ve más nivel». En un evento como O Marisquiño también lo nota: «Veo mi ronda de 2022 y veo la de ahora y hay una gran diferencia, lo mismo conmigo que con el resto de competidoras».

Un evento para disfrutar

Más allá de los trucos y las rondas, O Marisquiño es para ellas, un lugar de reencuentro. Un festival donde se compite pero también se disfruta. «Aquí estoy con mis amigas, el ambiente es como una fiesta», resume Muñoz.

Ese ambiente distendido contrasta con la exigencia de la élite internacional. Natalia sabe bien de lo que habla. En sus viajes ha coincidido con las grandes potencias del skate, como Japón o Brasil, y se ha llevado una lección clara. «Ellas tienen una disciplina que ningún otro país tiene».

Pero, aunque el camino hacia lo más alto sea duro, las tres coinciden en que el skate es un deporte que abre las puertas a todo el mundo. «Desde pequeña me han tratado como una más», dice Natalia. Julia añade que lo importante no es si eres chico o chica, sino la pasión que pongas. Y Valentina, que sigue soñando con nuevos retos, envía su mensaje a las niñas que la miran desde la grada: «Si de verdad te gusta, vas a aprender rápido. Solo tienes que intentarlo».

Lo que empezó como un juego de verano entre hermanos, se ha convertido en una carrera profesional, marcada por la constancia, el talento y la pasión por un deporte que se ha vuelto parte de su identidad.