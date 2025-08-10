Evacuadas al hospital cuatro personas tras un accidente en Vigo

Cuatro personas han tenido que ser evacuadas al hospital de referencia este sábado tras sufrir un accidente en Vigo, concretamente en el kilómetro 3 de la A-55, a su paso por Bembrive.

Según informa el 112 Galicia, a las 23.40 horas recibió varias llamadas de personas que informaban de un accidente en el que podría haber heridos que necesitarían asistencia médica.

Así, la sala de operaciones informó al Servicio Gallego de Emergencias Sanitarias-061, a los Bomberos de Vigo, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a Protección Civil.

Finalmente, se confirmó que en el accidente estuvieron involucrados tres vehículos y que cuatro personas tuvieron que ser trasladadas por personal médico al hospital de referencia.