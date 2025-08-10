Un desfile con promesas pendientes
Cinco de los 22 ministros visitaron Vigo este verano y solo ocho no han estado ni en actos oficiales o de partido en esta legislatura | AVE, AP-9, A-52 o Biblioteca, temas en cartera
Vigo se ha convertido este verano en destino para una buena parte del Gobierno central. Desde que arrancó la época estival, han desfilado por la ciudad en poco más de un mes hasta cinco ministros distintos —Sara Aagesen, Luis Planas, Ernest Urtasun, Margarita Robles y Óscar López—, bien para hablar de algunos de los compromisos pendientes de sus respectivos departamentos, anunciar nuevas inversiones, reunirse con autoridades europeas o, simplemente, comprobar en primera persona el funcionamiento de empresas.
El peso en su partido del alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha tenido sin duda mucho que ver con el desembarco de los ministros, aunque uno de los que llegó a Vigo, Ernest Urtasun, pertenece a Sumar, el otro partido que aporta representantes al Ejecutivo central.
En los algo más de dos años de la legislatura, 14 de los 22 ministros que conforman el Gobierno han estado en actos en Vigo o su área —Fernando Grande-Marlaska estuvo en enero en Tui en la puesta de largo de la nueva sede del Centro de Cooperación Policial y Aduanera, CCPA—, aunque muchos lo han hecho aprovechando la campaña electoral de las últimas elecciones Autonómicas en febrero de 2024, algunos centrándose en exclusiva en actos de partido —Isabel Rodríguez, Mónica García, y Yolanda Díaz— y otros mezclando los mítines con citas institucionales bajo el paraguas de su cargo ministerial —Jordi Hereu y Elma Sáiz—.
No han pisado Vigo en este bienio los ministros María Jesús Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría —iba a estar en un acto de precampaña pero el colapso de tráfico se lo impidió—, Ángel Víctor Torres, Carlos Cuerpo, Pablo Bustinduy, Sira Rego, José Manuel Albares y Diana Morant, aunque estos dos últimos sí participaron en dos actos en Vigo en la legislatura anterior. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras, sí ha estado en Vigo pero no en calidad de máximo responsable del Ejecutivo, sino como líder del PSOE, la última vez en febrero de 2024.
Son muchos los deberes pendientes en Vigo para la administración central, cuestiones de las que seguramente tomaron buena nota en sus visitas a la ciudad. La mayoría de tareas son para el ministro de Transportes, Óscar Puente, que con todo suma ya más de año y medio sin acudir a la ciudad. Fue uno de los primeros ministros en esta legislatura en visitar la urbe olívica. Lo hizo junto a los Reyes Magos en la presentación de los trenes Avril en Urzáiz. Sin embargo, los retrasos en la puesta en servicio de los mismos y su discrepancia con el rescate de la AP-9 o los proyectos de infraestructuras por materializar —salida sur, AVE directo a Ourense o la finalización de la A-52— han hecho que solo se pronuncie en sede parlamentaria o redes sociales.
Su secretario de Estado, José Antonio Santano, acudió el 17 de julio del pasado año para un encuentro de 3 horas con Abel Caballero y este 1 de abril para la inauguración de la senda de Beiramar, rechazando hacer declaraciones en esta última sobre los retrasos en la Salida Sur y el tren a Oporto, la variante de Cerdedo, el proyecto del túnel de la A-52 hacia O Porriño o la prórroga de la Autopista del Atlántico que Bruselas ha declarado ilegal por segunda vez
Este silencio ministerial contrastó con la posición de José Antonio Sebastián Ruiz, Comisionado del Corredor Atlántico, quien entre el 6 y 7 de marzo rescató el proyecto del tren a Bouzas y aseguró que Vigo estaba «muy lejos» de poder ser puerto nodal, otra de las demandas de la ciudad que sigue sin cumplirse.
Aunque son las infraestructuras siempre las que centran las peticiones presupuestarias, desde Madrid tienen en su debe también concretar equipamientos pendientes desde hace lustros. Es el caso, por ejemplo, de la Biblioteca del Estado, cuyo proyecto se comprometió a licitar en 2026 el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ante Caballero y el conselleiro de Cultura, José López Campos, hace unas semanas.
Días antes, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, prometía ampliar la regeneración dunar de Samil a otros tramos de la playa, aunque sin ofrecer plazos concretos. Sí aplazó a después del verano tener listo el proyecto para definir el itinerario que permitirá el libre acceso de los ciudadanos a la Isla de Toralla. El diseño se licitó en noviembre de 2024. Desde su departamento, también se deben dar los pasos para arrancar en 2027 las obras de la Muy Alta Tensión, que requerirán una inversión de 72 millones de euros. La demanda de esta infraestructura se remonta a 2013.
También en septiembre u octubre debe concretarse el decreto que establecerá que Vigo no perderá ningún juzgado de instrucción, algo que comprometió el ministro Félix Bolaños a Abel Caballero antes de verano, rectificando el Real Decreto que suprimía una plaza en la ciudad olívica, algo que levantó ampollas en la judicatura.
También el Consejo Superior de Investigaciones Científicas tiene pendiente avanzar con las demoliciones en la ETEA para posibilitar instaslar allí la nueva sede del Instituto de Investigaciones Marinas.
Feijóo «esquiva» la ciudad: apenas dos visitas desde su salto a Madrid
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta 13 años entre abril de 2009 y abril de 2022, cuando tomó las riendas del PP a nivel estatal, y que tiene una vivienda en Vigo, ciudad en la que votaba cuando estaba en Galicia, apenas se ha dejado ver en la ciudad desde su salto a Madrid hace ya casi tres años y medio, ya que apenas ha incluido dos visitas en su agenda oficial en la ciudad en todo este tiempo.
El primero se produjo escasos días después de dejar la presidencia de la Xunta, el 24 de mayo de 2022, para participar en las inauguraciones de la Ciudad de la Justicia y Navalia junto al rey Felipe VI y otras autoridades. Tuvieron que pasar casi tres años para ver de nuevo al líder del PP, que asistió al XII Congreso nacional de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores.
Curiosamente, Feijóo no ha participado en ningún acto de campaña en Vigo durante los comicios que vivió presidiendo el PP estatal, ni en las Generales de 2023 ni en las Autonómicas de 2024. En estas últimas, por ejemplo, sí estuvieron miembros de su partido como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o de Vox, ya que Santiago Abascal participó en un acto electoral de su formación en la ciudad.
Feijóo sí estuvo estos años en mítines en Mos, Pontevedra, Ourense, Pedrafita do Cebreiro o Santiago. Vigo no entró en sus planes.
