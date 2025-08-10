El Concello convoca un pleno para ampliar el presupuesto en 72 millones

El Concello de Vigo ha convocado un pleno extraordinario para mañana 11 de agosto en el que aprobará una ampliación presupuestaria de más de 72 millones de euros. El alcalde, Abel Caballero, defendía ayer al anunciar esta medida que Vigo cuenta con «una sólida financiación, tenemos ahorros y los vamos a invertir».

Una de las principales partidas irá destinada al ámbito deportivo. Concretamente, se destinarán 15 millones para la renovación de los vestuarios de nueve campos de fútbol, entre otras actuaciones. Aproximadamente un tercio de esa ampliación presupuestaria irá a parar a la humanización y mejora en distintas calles de la ciudad. También se ejecutarán mejoras importantes en parques, jardines y en los colegios. El alcalde insiste precisamente en que la competencia en educación es de la Xunta de Galicia, pero que al no ejercerla es el Ayuntamiento el que se encarga de importantes obras de reforma en los centros educativos.

Por otro lado, se dedicará una parte importante de esta ampliación presupuestaria al plan de choque de vivienda impulsado por el Concello y que busca ampliar la oferta de pisos en el mercado y, sobre todo, detener la desbocada subida de los precios. Entre las medidas que se llevarán a cabo está la creación de una empresa pública se encargará de la administración y ejecución de convenios y acuerdos para la gestión, promoción o rehabilitación de viviendas o la adquisición de inmuebles vacíos para incorporarlos al mercado de alquiler a un precio tasado.