El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo
Los que paseaban por el bulevar peatonal de la urbe olívica, pasarela de artistas callejeros, pudieron disfrutar del 'cocinado' musical del chef Pepe Solla, haciendo dueto con el músico pontevedrés Rodrigo Valiente
Al restaurante Silabario, situado en el edificio de A Sede del Celta de Vigo, en la calle Príncipe, se ha unido en la tarde del miércoles 9 de abril otra estrella Michelin. Aunque en este caso ha sido el maestro sin los fogones, que ha cambiado la espátula por un instrumento y sus sabrosos menús, por un repertorio musical.
Nuestro sorpresivo protagonista se 'vistió' de artista callejero para dar un concierto en la peatonal viguesa más escénica y cultural, con la funda de su guitarra abierta sobre el suelo, a modo de 'sombrero de propinas', lo propio de los que suelen hacer las calles.
Se trataba de Pepe Solla, cocinero, jefe de cocina y propietario del restaurante Casa Solla (Poio), que luce una estrella Michelín y tres Soles Repsol en su establecimiento, y que sorprendió con una actuación, guitarra en mano, acompañado en un dueto con el, este sí, músico y compositor pontevedrés Rodrigo Valiente.
Una de esas viandantes que se los topó en Príncipe ha grabado uno de los temas interpretados por esta improvisada pareja musical y subió el vídeo a su cuenta de Instagram.
Quién siga un poco la trayectoria del laureado cocinero gallego sabe de su pasión por la música y su querencia por el escenario, como ha demostrado, no pocas veces, en festivales y eventos, donde se ha lanzado a compartir tablas con nombres propios del panorama artístico gallego.
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar
- Davila 08/08/2025
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente con tres coches implicados en Cangas
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España