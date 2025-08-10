El cocinero gallego con estrella Michelin que ahora toca y canta en la calle Príncipe de Vigo

Al restaurante Silabario, situado en el edificio de A Sede del Celta de Vigo, en la calle Príncipe, se ha unido en la tarde del miércoles 9 de abril otra estrella Michelin. Aunque en este caso ha sido el maestro sin los fogones, que ha cambiado la espátula por un instrumento y sus sabrosos menús, por un repertorio musical.

Nuestro sorpresivo protagonista se 'vistió' de artista callejero para dar un concierto en la peatonal viguesa más escénica y cultural, con la funda de su guitarra abierta sobre el suelo, a modo de 'sombrero de propinas', lo propio de los que suelen hacer las calles.

Se trataba de Pepe Solla, cocinero, jefe de cocina y propietario del restaurante Casa Solla (Poio), que luce una estrella Michelín y tres Soles Repsol en su establecimiento, y que sorprendió con una actuación, guitarra en mano, acompañado en un dueto con el, este sí, músico y compositor pontevedrés Rodrigo Valiente.

Una de esas viandantes que se los topó en Príncipe ha grabado uno de los temas interpretados por esta improvisada pareja musical y subió el vídeo a su cuenta de Instagram.

Quién siga un poco la trayectoria del laureado cocinero gallego sabe de su pasión por la música y su querencia por el escenario, como ha demostrado, no pocas veces, en festivales y eventos, donde se ha lanzado a compartir tablas con nombres propios del panorama artístico gallego.