El Camões cierra por vacaciones hasta el día 1

El Centro Camões de Vigo destinado a la enseñanza y rpomoción de la lengua y cultura portuguesa cerrará sus puertas entre el viernes 15 de agosto y el lunes 1 de septiembre debido a las vacaciones de su personal. El instituto reabrirá entonces sus puertas en el horario habitual de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas.