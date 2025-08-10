El Camões cierra por vacaciones hasta el día 1
El Centro Camões de Vigo destinado a la enseñanza y rpomoción de la lengua y cultura portuguesa cerrará sus puertas entre el viernes 15 de agosto y el lunes 1 de septiembre debido a las vacaciones de su personal. El instituto reabrirá entonces sus puertas en el horario habitual de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- Davila 08/08/2025
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España