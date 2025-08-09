Air Nostrum «fulmina» la ruta a Valencia y reducirá la oferta a Mallorca

El aeropuerto de Vigo no se libra de las malas noticias ni en su semana de mayor actividad del año. Y es que a la temporada alta con menos destinos directos desde la pandemia se suma ahora un recorte en la oferta durante los próximos meses que será aplicado casi de forma inmediata. Air Nostrum dejará de operar la conexión a Valencia este 31 de agosto, eliminando así las frecuencias previstas para las primeras semanas de septiembre. A su vez, también reducirá de forma muy notable la conexión con Palma de Mallorca, limitándola a las semanas centrales de la Navidad.

Ambas conexiones fueron la gran apuesta de la compañía valenciana para la última temporada aeronáutica invernal, engrosando el número de destinos directos hasta los siete por primera vez desde la temporada 2011-12, cuando figuraban Barcelona, Bilbao, París-Charles de Gaulle, Gran Canaria, Madrid, Sevilla, Tenerife y Valencia. Sin embargo el resultado hasta el 30 de junio arroja una ocupación media del 61% entre ambas rutas, veinte puntos menos que la media de la compañía en 2025 en la terminal olívica.

La conexión con Valencia empezó el día anterior a la terrible dana del 28 de octubre. Pese a la alta demanda para evitar el desvío por Madrid, Oporto o Santiago, la ruta solo ha sumado 11.223 pasajeros en estos ocho meses. Los billetes para los últimos 14 vuelos que quedan los martes y domingos del mes superan los 200 euros y el último, casi a medianoche del día 31, alcanza el 98% de ocupación.

El tijeretazo también afecta a Palma de Mallorca, donde sumó 10.440 pasajeros y alcanzó las nueve frecuencias semanales este verano. En este caso se suspenderá la ruta el 8 de septiembre y no se retomará hasta el 21 de diciembre, cuando ofertará una docena de vuelos por sentido hasta el 6 de enero para aprovechar las vacaciones navideñas o el turismo hacia las luces de Navidad de Vigo. «Además hay algunos vuelos más en esta ruta entre febrero y marzo que son del Imserso y de los que salen algunas plazas a la venta», explican fuentes de la filial regional de Iberia tras confirmar los cambios.

Otras cuatro cancelaciones antes

El adiós de estas rutas corona un annus horribilis para la compañía valenciana en Vigo, que hasta ahora era uno de sus destinos con mayor oferta. El pasado otoño se dijo adiós de forma definitiva a la histórica ruta a Bilbao tras casi tres décadas operando sin ayudas. Este año se suprimieron las de Menorca, Ibiza y Tenerife —esta antes de estrenarse— además de recortar la de Gran Canaria.