Renfe seguirá sin ofrecer trenes extra para las fiestas de verano en Galicia

De poco sirve que la fiesta y la música se prolonguen más allá del atardecer si no hay alternativas para volver a casa de forma segura. Las decenas de eventos que llenan la geografía gallega estas semanas se celebrarán, un verano más, sin un refuerzo adicional en el ferrocarril en cuanto a frecuencias. Y es que a pesar del desembarco de cientos de personas en Vigo por O Marisquiño el último tren saldrá de la estación de Urzáiz a las 21.50 horas, lo que obliga a abandonar las competiciones antes de tiempo y no poder disfrutar de los conciertos o la noche local.

La situación se repite año tras año, tanto en el periodo estival como en invierno con las luces de Navidad. De hecho, es habitual que muchos visitantes queden «en tierra» al llenarse los últimos servicios desde las siete de la tarde, viéndose obligados a coger un taxi o pernoctar en un hotel. Tanto Renfe como el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) señalan que esta franja es utilizada para la banda de mantenimiento del trazado, lo que impide a lo largo del año otros servicios en este horario.

Sin embargo, en el resto de España es muy habitual que se haga una excepción para programar frecuencias adicionales a las habituales. Este es el caso de Alicante y Pamplona donde incluso trasladó unidades de otros puntos del país para cumplir con los refuerzos previstos. En el primer caso fueron 25.700 plazas y 39 trenes adicionales para asistir a Les Fogueres de Sant Joan, incluyendo 16 por las noches. Solamente en la del domingo 22 hubo seis servicios «extra» para no tener que depender de los coches.

En San Fermín fueron más de 44.000 plazas adicionales para los trenes con entrada y salida de Pamplona entre los días 4 y 15 de julio. A su vez se puso en marcha el «Tren del Chupinazo» desde Madrid o Barcelona y se trasladaron unidades de Cercanías desde Madrid con capacidad para más de 450 personas dentro de él.

Ante el arranque de O Marisquiño el Eje Atlántico colgó el cartel de completo en más de media docena frecuencias durante la tarde y noche de ayer viernes, algo que se repetirá en la mañana de hoy. Afortunadamente, al no coincidir con el curso universitario y reducirse los desplazamientos laborales la operación retorno es más espaciada y solo el tren de las 19.26 horas del domingo está completo dentro de los Media Distancia. Sin embargo, es habitual ver de madrugada a muchos jóvenes haciendo tiempo en Vialia hasta la salida del primer tren, que en los domingos es a las 6.34 horas de la mañana.

El caso más clamoroso llega en el vecino municipio de Redondela, atravesado por dos líneas férreas y con sendas estaciones en pleno núcleo urbano: el apeadero de Picota y la de Alta Velocidad en Os Eidos. Pese a estar a menos de 15 minutos de viaje de los centros de Vigo y Pontevedra, Renfe no añade ninguna frecuencia más de las habituales durante la celebración del Carnaval de Verano, que este año llegará el sábado 23 de agosto.

Jóvenes disfrazados se suben a un tren en Pontevedra de camino al Carnaval de Verano de Redondela en 2024. / V. Currás

En esta jornada todos los regionales cuelgan el cartel de completo y, de madrugada, existen colas de cientos de personas para hacerse con algún taxi o una plaza en las lanzaderas de autobús de Autos González hasta la calle Areal. En algunas ediciones ha sido necesaria la intervención de la Policía Nacional o Local para poner orden en dichas esperas. En cambio, el primer tren hacia Vigo es a las 8.34 horas de la mañana.

Esta situación no es exclusiva del área de Vigo. La fiesta del agua de Vilagarcía (del 15 al 16 de agosto), San Juan en A Coruña (23 al 24 de junio) o los fuegos del Apóstol en Santiago (24 a 25 de julio) son otros ejemplos de eventos nocturnos, multitudinarios y conocidos con antelación que podrían beneficiarse de estas lanzaderas. Sin embargo, en ellos la operadora pública solamente añade dobles composiciones a frecuencias ya existentes.

Permitido por contrato

Ni Concello, ni Diputación, ni Xunta ni Gobierno han solicitado estos refuerzos ni ofrecido fondos para costearlo, aunque Renfe tiene potestad para hacerlo motu propio. Según el contrato de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) con el Ministerio de Transportes, ésta «podrá realizar las modificaciones de horarios que considere conveniente siempre que no supongan incrementos en la compensación anual para adaptarse mejor a la necesidad de los viajeros.

En el caso de Media Distancia, podrán modificarse realizando recorridos inferiores a los del contrato «por razones de eficiencia en la explotación», mientras que en Cercanías como estos ejes sería «con objeto de adecuar la producción a la demanda».