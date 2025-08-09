El PP reclama una mejor gestión de los fondos europeos
El PP de Vigo pide a Abel Caballero que corrija su mala gestión tras poner en riesgo 2 millones de euros de fondos europeos destinados a la reforma del Paseo de Granada. La obra, incluida en un plan turístico de 2022, debía justificarse en 2024, pero empezó este verano. La Xunta exigió una prórroga del convenio hasta 2026 para no perder la financiación.
