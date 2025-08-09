O Marisquiño: velocidad sideral por las cuestas de Vigo

Es espectacular. Vibrante. Y por eso es una de las pruebas que, año tras año, atraen a más gente al festival O Marisquiño. El Descenso Urbano en MTB arrancó esta mañana bien temprano con los primeros test por las calles de la ciudad, entre O Castro y el Centro Comercial A Laxe, donde rematará por primera vez en la 25 edición de este certamen.

El Descenso cuenta este año con una constelación de estrellas. Como el francés Adrian Loron, que deberá competir duramente con ganadores de otras ediciones como Edgar Carballo, José Borges y Marco Veiga y con otros riders destacados como el chileno Felipe Vergara y el mexicano Alan Reyes. En categoría femenina la competencia también será muy fuerte con Sara Yusto, Alba Arias, y Eva Castro, que cuenta con experiencia y victorias en años anteriores.

Lo que se cuece en este Marisquiño 2025, en imágenes / Jose Lores

En esta 25 edición de O Marisquiño se ha incorporado también una prueba pensada para los más pequeños, niños y niñas ciclistas que se están iniciando en el mundo del descenso. Se trata de una contrarreloj individual adaptada a su nivel, en un entorno controlado y seguro, pero con todo el ambiente y emoción de una gran competición.

Música

La jornada concluirá con otra gran jornada de conciertos como la que tuvo lugar anoche y que contó con una gran afluencia de público.

Por los dos escenarios con los que cuenta el festival pasarán hoy grandes artistas de la música electrónica como Russ, Lady Starlight y Cora Novoa –que actúan en el Escenario Oasis– mientras que los ritmos urbanos se desplegarán en el Escenario Son Estrella Galicia, con los conciertos de Mundo Prestigio, La Cendejas, Villano Antillano y Ralphie Choo.