«Thrashin’» a Samil, una bajada de película

El cielo encapotado y el frío inesperado no frenaron la emoción. Frente a la cámara, un grupo de skaters y riders con diferentes discapacidades se preparaba para representar una de las escenas más míticas de Thrashin’ (1986), película de culto para los skaters. El objetivo: darle visibilidad y normalizar a los deportes urbanos.

El asfalto vigués sustituía al paisaje californiano y las nubes al sol de la película. Pero lo importante no era imitar la estética original, sino resignificarla. «Queríamos hacer esta bajada tan icónica con gente que antes no se sentía representada en estos deportes», explica Alejandro Marín, protagonista del documental BEAUTY.

La productora madrileña Café Films lleva meses preparando el proyecto. En el guion estaba todo medido, pero el rodaje obligó a improvisar: vuelos retrasados, atletas que no llegan y un clima inesperado para todos. «Los documentales siempre tienen algo de freestyle», apunta Marín.

Lo que se cuece en este Marisquiño 2025, en imágenes / Jose Lores

Deportistas de todas las partes del mundo eran los que participaban en la escena. Uno de ellos, el japonés Ryusei Ohuchi, que vivía su primera experiencia en España. «Es muy importante para mí ser parte de esto», cuenta emocionado.

Desde el otro lado del Atlántico estaban los brasileños Vini Sardi y Fernando Araújo. Para ellos es «una gran oportunidad» poder mostrar al público «skaters adaptados de Brasil», destaca Sardi. Fernando Araújo es un referente en su país. Se trata del primer atleta con discapacidad visual considerado profesional por la Confederación Brasileña de Skateboarding. Araújo confiesa que la gente le llamaba «loco» cuando empezó a patinar, pero el skate «cambió» su vida. No solo a nivel profesional, gracias a O Marisquiño pudo conocer a su amigo virtual y referente, Ohuchi, lo decía mientras se abrazaban y rompían, por fin, una barrera desde hace años.

Presentación de las modalidades BMX y skate adaptadas / Jose Lores / Jose Lores

El festival es una excusa para reunirse, «lo de menos va a ser la competición», le prometían a Marín durante el rodaje. Lo tiene claro, para él este ha sido «el mejor momento del evento», por tener un sitio físico donde reunirse «el mundo de la discapacidad es pequeño, si lo juntas a deportes es mucho más reducido aún». No falló ninguno a su cita con la película a pesar de tener que madrugar y entrenar todo el día.

Esta mañana hemos vuelto a ver ese estallido de adrenalina que evocaba la película de los 80. Un reflejo de una era que necesitaba ser reescrito porque , como reflexiona el protagonista «el deporte no es exclusivo, la exclusión la hemos hecho nosotros normalizando a una persona sin discapacidad».