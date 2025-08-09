Más de medio centenar de maltratadas tiene un móvil GPS para su protección

De forma provisional hasta que haya sentencia o bien tras el fallo de la condena, los jueces y juezas pueden dictar para las mujeres víctimas de violencia doméstica o de género órdenes de protección que prohiban a sus maltratadores comunicarse con ellas o aproximarse a donde se encuentren, su lugar de trabajo, domicilio, etc . Para garantizar el cumplimiento de ésta última, existe la posibilidad de instalar un dispositivo telemático de seguimiento, que controla y lanza una alerta si el investigado cruza alguno de los límites o entra en la zona de seguridad fijada por el juzgado.

Esta medida se impone en casos particulares, ante reincidencias o donde el riesgo para la víctima es alto. Este año, en Vigo y resto de puntos de la provincia, se han colocado más dispositivos que nunca; concretamente han sido 56 las mujeres que necesitaron protección frente a sus maltratadores y desde el juzgado se acordó que la mejor forma para garantizar su seguridad era el control vía GPS de sus maltratadores.

¿Cómo funciona?

A él se le coloca una pulsera o brazalete telemática así como un teléfono móvil –tiene la responsabilidad de tenerlos siempre con batería– que permiten monitorizar de forma permanente, en tiempo real, su propio estado de funcionamiento, los movimientos del usuario, la ubicación del mismo y el emparejamiento con el transmisor de la víctima.

Ella, en cambio, solo porta un teléfono móvil que le avisa o alerta si el investigado se encuentra dentro del rango de alcance establecido por la orden de prohibición de aproximación, tanto a las zonas de exclusión fijas (trabajo o domicilio) o móvil (la ubicación de ella).

A mes de junio, que son los últimos datos con los que cuenta el Ministerio de Igualdad, la cifra de mujeres que requieren de este sistema de protección telemático supera el medio centenar, siendo cada vez más habitual su instalación por tratarse de casos graves o reincidentes.

La manipulación, rotura de la pulsera o incluso tener alguno de los dos dispositivos sin batería de forma intencionada puede acarrear un nuevo delito para el investigado; concretamente un delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar.

Así ocurrió en octubre del año pasado, cuando un joven de 20 años investigado por malos tratos tenía un dispositivo de control telemático y pulsera correspondiente para el control del cumplimiento de la orden de alejamiento y no comunicación con su ex pareja, si bien decidió arrancársela y tirarla. Fue condenado a 10 meses de prisión por el delito de quebrantamiento.

Casos

También se ha dado el caso por la Audiencia Provincial que tras la puesta en libertad de un condenado a malos tratos y su destino al CIS (Centro de Inserción Social) de Vigo para el cumplimiento del tercer grado y al encontrarse la vivienda de la víctima próxima al centro, el tribunal acordó la pulsera telemática no tanto en base al «sentimiento de temor de la víctima», sino a «precisamente por que dicho centro se encuentra cercano al domicilio de la víctima y de los lugares que frecuenta, por lo que se podría dar lugar a encuentros fortuitos que incrementan el riesgo de la víctima».

En casos más sangrantes, como se ha visto obligado a hacer el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Vigo, se llegó a acordar la prohibición de residencia en la ciudad de Vigo del investigado por su incumplimiento reiterado de la orden de alejamiento que, además se llegó a ampliar a 500 metros con respecto de la víctima allá donde esta se encontrase.