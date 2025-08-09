Un lustro de alianza con Zona Franca

Llegó en el momento de mayor incertidumbre para el festival y ahora celebra a su lado el 25º aniversario por todo lo alto. Zona Franca de Vigo y O Marsiquiño escenificaron ayer la colaboración como patrocinado institucional del evento que alcanza así su quinta edición. Aunque el grueso de las ayudas públicas llegan a través del Concello (1,35 millones de euros), la entidad pública colabora en otras funciones. Es por ello que el delegado del Estado, David Regades, se citó este jueves en el monumento a los Galeones de Rande en el parque de O Castro con el alcalde Abel Caballero, la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, y el director del festival, Carlos Domínguez «Piti» . Desde allí saldrá hoy la prueba de MTB Downtown hasta A Laxe.

«Se trata del mayor evento en cuanto número de personas asistentes que existe, no solamente en Vigo, sino en toda Galicia por lo que el impulso que supone para la actividad económica y social es de gran impacto para la ciudad de Vigo y toda su área de influencia, con un importante retorno económico en línea con los fines de la Zona Franca», explicó Regades.