Lleno total en Vigo para el puente de agosto, con el 98% de la oferta turística ya reservada

Semanas de mucho ajetreo en los establecimientos turísticos de Vigo. En un verano marcado por las altas temperaturas y sin precipitaciones en el horizonte según las predicciones meteorológicas, la previsión que manejan en el sector, «tras un mes de julio bastante bueno», es continuar en la misma senda y mejorar las cifras en agosto, explica el presidente de la Asociación de Hostelería de Vigo (Ahosvi), Daniele Provezza.

La afirmación no se basa únicamente en sensaciones, sino que los datos así lo refrendan. Aquellos que no hayan sido previsores a la hora de planificar sus vacaciones tienen muy complicado directamente encontrar algo, con el 98% de la oferta turística viguesa ya reservada, según recogen las principales plataformas de búsqueda de alojamiento al realizar una búsqueda de dos noches del 15 al 17 de agosto para una pareja.

Así, ayer por la tarde únicamente había disponibles en la plataforma Booking (según los estudios, un 70% de los viajeros la eligen para sus pesquisas) habitaciones en 23 hoteles, mientras que a esta oferta se sumaban una veintena de casas o pisos turísticos. Mientras, en otro de los portales más conocidos como es Airbnb, las opciones para el puente se reducían a siete habitaciones en las que habría que convivir con el anfitrión y 19 apartamentos con plena disponibilidad.

El presidente de la Federación Provincial de Turismo y Hostelería, César Sánchez Ballesteros, confirma estos datos y augura una ocupación plena. «Estamos hablando de estar por encima del 90%, que eso es un lleno absoluto porque prácticamente no se puede subir de esa cifra», destaca el representante del sector.

Y, como ocurre (casi) siempre cuando la oferta baja, los precios se disparan para aquellos que estén a la búsqueda de un alojamiento en Vigo. Los precios de los hoteles con habitaciones disponibles en Booking oscilaban en la tarde de ayer entre los 255 y los 900 euros por las noches de viernes y sábado para una pareja. Mientras, en el caso de los apartamentos, la tarifa mínima se incrementaba hasta los 357 euros, mientras que el coste más elevado se disparaba por encima de los 1.000 euros.

«Es la política habitual de los precios, son dinámicos como pasa con los trenes o aviones», comenta Daniele Provezza, que recuerda no obstante que Vigo, en comparación con otros destinos, presenta unas tarifas «muy competitivas en relación calidad-precio, con buenos productos».

En Airbnb, por su parte, las siete habitaciones que se ofertaban en el casco urbano partían de un precio de 80 euros por las dos noches del fin de semana, mientras que la más cara estaba fijada en 5252 euros. En el caso de los inmuebles independientes, que se pueden disfrutar sin tener que compartir con el dueño, los precios partían de los 328 euros, alcanzando los 1.274.

115 euros por dos noches en una autocaravana

Como anécdota, las alternativas que se ofrecen para alojarse son cada vez más originales. Así, en Airbnb es posible reservar para pasar el fin de semana desde barcos y yates hasta una autocaravana aparcada en Bouzas por la que hay que desembolsar por dos noches casi 115 euros. El propietario del vehículo invita a «disfrutar del encanto de dormir en la naturaleza al lado del mar y ofrece, entre otros servicios, nevera, cocina de hornillo de gas y vater ecológico. Una opción para un puente al rojo vivo.