Evacuan a un turista de 42 años de las Cíes con un pie fracturado

Las Cíes están llenas este mes de agosto. No cabe ni un alfiler. Es temporada alta y el aforo máximo permitido es de 1.800 personas al día, además de las 800 personas que pueden alojarse en el camping. Es difícil que con tanto trasiego no haya algún que otro inciente, peor en cualquier caso los servicios de emergencias están preparados para realizar una evacuación.

Así ocurrió esta tarde, alrededor de las 18,00 horas. Un turista de 42 años se fracturó un pie mientras disfrutaba de la jornada en las islas y necesitó asistencia urgente. En un primer momento le ayudó el personal del Parque Nacional y el servicio de socorrismo del Concello, pero momentos después fue llevado a tierra en una patrullera de Salvamento Marítimo.

Una vez en Vigo lo llevaron al hospital para poder tratar su lesión.