Evacuan a un turista de 42 años de las Cíes con un pie fracturado
Salvamento Marítimo lo llevó a tierra y fue trasladado al hospital
Las Cíes están llenas este mes de agosto. No cabe ni un alfiler. Es temporada alta y el aforo máximo permitido es de 1.800 personas al día, además de las 800 personas que pueden alojarse en el camping. Es difícil que con tanto trasiego no haya algún que otro inciente, peor en cualquier caso los servicios de emergencias están preparados para realizar una evacuación.
Así ocurrió esta tarde, alrededor de las 18,00 horas. Un turista de 42 años se fracturó un pie mientras disfrutaba de la jornada en las islas y necesitó asistencia urgente. En un primer momento le ayudó el personal del Parque Nacional y el servicio de socorrismo del Concello, pero momentos después fue llevado a tierra en una patrullera de Salvamento Marítimo.
Una vez en Vigo lo llevaron al hospital para poder tratar su lesión.
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- Davila 08/08/2025
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España