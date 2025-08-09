Desembarque masivo de cruceristas con doble escala de buques

El puerto de Vigo recibió este sábado la primera doble escala de cruceros del mes de agosto, que se tradujo en el desembarque de 6.400 pasajeros y 2.200 tripulantes. Por una parte, el veterano Aurora, que haciendo honor a su nombre arribó al amanecer proveniente de Southampton, en crucero de una semana en el que tras zarpar de Vigo completará con atraques en Lisboa, Leixoes y Cherburgo.

El acogedor Aurora es el benjamín de la flota de la P&O con 76.152 toneladas brutas y 271 metros de eslora y un barco exclusivo para adultos. Esta ha sido su única visita del año a la ciudad.

Minutos más tarde hizo su aparición el gigantesco Independence of the Seas, toda una ciudad de vacaciones sobre el mar, cuyos 4.500 pasajeros regresan a Inglaterra vía A Coruña. Atrás habrán dejado un recorrido de 9 noches en el que Bilbao, Cádiz y Lisboa también formaron parte del mismo. El lunes nos vista el Sky Princess y el día 19, segundo doblete del mes con MSC Virtuosa y Ambience.