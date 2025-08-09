Desembarque masivo de cruceristas con doble escala de buques
Llegaron 6.400 pasajeros a bordo del Aurora y el Independence of the Seas
El puerto de Vigo recibió este sábado la primera doble escala de cruceros del mes de agosto, que se tradujo en el desembarque de 6.400 pasajeros y 2.200 tripulantes. Por una parte, el veterano Aurora, que haciendo honor a su nombre arribó al amanecer proveniente de Southampton, en crucero de una semana en el que tras zarpar de Vigo completará con atraques en Lisboa, Leixoes y Cherburgo.
El acogedor Aurora es el benjamín de la flota de la P&O con 76.152 toneladas brutas y 271 metros de eslora y un barco exclusivo para adultos. Esta ha sido su única visita del año a la ciudad.
Minutos más tarde hizo su aparición el gigantesco Independence of the Seas, toda una ciudad de vacaciones sobre el mar, cuyos 4.500 pasajeros regresan a Inglaterra vía A Coruña. Atrás habrán dejado un recorrido de 9 noches en el que Bilbao, Cádiz y Lisboa también formaron parte del mismo. El lunes nos vista el Sky Princess y el día 19, segundo doblete del mes con MSC Virtuosa y Ambience.
