10.000 km hasta O Marisquiño

Algunos de los riders han hecho un largo viaje para llegar hasta Vigo, durante el camino pueden surgir imprevistos . El deportista Julián Molina relata una odisea de 24 horas para acudir al festival. «Se pinchó la rueda del coche, después no encontraba mi maleta y ya cuando me vinieron a recoger a Oporto nos quedamos sin batería». Viene desde Colombia y aunque, asegura ser muy «andariego», transportar la bicicleta le parece «un rompecabezas».

La mayoría desmontan las piezas, las meten en una bolsa y las facturan en el aeropuerto. «Debe pesar 23 kilos como máximo, si te pasas tienes que pagar», explica el rider.

Quien puede hace el trayecto sobre ruedas. Edgar Carballo lo tenía complicado porque es de las Islas Canarias , eso le llevó a buscar una alternativa: Alquilar una Camper en la península. Allí guarda sus tres bicis «corro cada finde y no sería viable viajar tanto», concreta el deportista y confiesa que aprovecha para vivir en ella.

No es el único que escoge el coche como hotel. Miguel Peris y Héctor Molina vienen desde Valencia conduciendo «hicimos una parada y dormimos dentro con las dos bicis». Han adaptado el vehículo para acudir a este tipo de eventos. Un colchón sobre palés de madera y sobra espacio para una nevera. Consiguieron energía con una placa solar que colocaron en el techo.

Es común entre los deportistas compartir transporte, ya sea para ellos o para sus motos. Adolf Silva lo deja claro: «Mi moto la trae en furgoneta desde Barcelona Raul Leren, que también salta».

Aunque haya gente que se ha recorrido medio planeta los que vienen desde más cerca también han encontrado dificultades para llegar. Will Bracho es de A Guardia, se queja del servicio del transporte público en el festival « tres buses nos dejaron tirados, no nos dejaban subir con las bicis». Al final tuvieron que llamar a un taxi.

El alojamiento es una cuestión de la que se tienen que ocupar los deportistas. La organización del festival proporciona hoteles distribuidos a lo largo de la ciudad para sus competidores, pero no son todos los que se alojan en ellos. «Me quedo en un apartamento con otros riders», comenta Guilles Van de Sompel.

Con competidores llegados de Bélgica, Alemania, Holanda o incluso Japón. Ni el idioma impide que los competidores disfruten del festival. Es el caso de Ryusei Ohuchu, competidor nipón que viaja a Vigo con su traductor, para no perderse nada del evento. Ni los kilómetros, las horas de viaje ni el idioma será impedimento para disfrutar de O Marisquiño.