Un astillero turco bota un buque de más de 23 metros para Remolcanosa
Las últimas adquisiciones han sido los barcos «Helechosa» y «Talavera»
Remolcanosa ha elegido un astillero turco para la construcción del nuevo remolcador con el que dará continuidad a la renovación y refuerzo de su flota. Se trata del constructor naval Med Marine, que celebró a mediados del mes de julio la botadura de un buque de 23,4 metros de eslora, 11,9 de manga y un calado de algo más de 5 metros.
Puede alcanzar una velocidad de 11,4 nudos y está diseñado para siete tripulantes. La potencia de tiro de bolardo es de 50 toneladas, al igual que la de las dos últimas incorporaciones de la empresa viguesa de Grupo Nosa Terra 21: Helechosa —en honor a la tierra natal del expresidente de la compañía, José Silveira Cañizares, fallecido en 2023— y Talavera.
Este último remolcador, que entra ahora en fase de armamento, ha tomado forma en las instalaciones que Med Marine tiene en la ciudad de Ereğli.
«Construido como un auténtico buque multipropósito, combina a la perfección resistencia y versatilidad, listo para afrontar con confianza la maniobra, el remolque, el empuje, el amarre y la extinción de incendios», ha destacado el astillero a través de su página web.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas
- Doble evacuación en el Parque das Illas Atlánticas: un octogenario que se cayó en Ons y un niño que se quemó con leche en Cíes
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- El deterioro veranea en O Grove