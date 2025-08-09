Un astillero turco bota un buque de más de 23 metros para Remolcanosa

Remolcanosa ha elegido un astillero turco para la construcción del nuevo remolcador con el que dará continuidad a la renovación y refuerzo de su flota. Se trata del constructor naval Med Marine, que celebró a mediados del mes de julio la botadura de un buque de 23,4 metros de eslora, 11,9 de manga y un calado de algo más de 5 metros.

Puede alcanzar una velocidad de 11,4 nudos y está diseñado para siete tripulantes. La potencia de tiro de bolardo es de 50 toneladas, al igual que la de las dos últimas incorporaciones de la empresa viguesa de Grupo Nosa Terra 21: Helechosa —en honor a la tierra natal del expresidente de la compañía, José Silveira Cañizares, fallecido en 2023— y Talavera.

Este último remolcador, que entra ahora en fase de armamento, ha tomado forma en las instalaciones que Med Marine tiene en la ciudad de Ereğli.

«Construido como un auténtico buque multipropósito, combina a la perfección resistencia y versatilidad, listo para afrontar con confianza la maniobra, el remolque, el empuje, el amarre y la extinción de incendios», ha destacado el astillero a través de su página web.