Estos vecinos no pueden circular por su calle en Vigo: «Hay un agujero por una avería que nadie arregla»

«Solo queremos un poco de visibilidad y que se solucione, ya que siempre nos hemos sentido abandonados en esta zona, y esto es la gota que colma el vaso», se lamenta Andrea Grandío, una de las vecinas afectadas por el tremendo socavón que hace un año provocaba el cierre de la rúa Carballo.

El agujero que hoy abarca casi toda la vía comenzó a ceder hace un año, y hace un par de meses se hundió buena parte del asfalto, creando el socavón actual de grandes dimensiones, como consecuencia de la avería en una tubería subterránea. La zona está vallada y no permite el tránsito de vehículos, así que los residentes de las alrededor de 15 viviendas ubicadas en el entorno de ese vial no pueden acceder, si no es caminando: «Hace una año ya avisamos que esto podía pasar pero no hicieron caso. Ahora estamos viviendo una situación surrealista», advierte esta vecina.

Las vallas que protegen el agujero mantienen la calle prácticamente cerrada, con un pequeño margen para transitar caminando. / Cedida

La calle es perpendicular a Emilia Pardo Bazán, -paralela a la Avenida de Madrid- y su circulación también afecta al tránsito del colegio San José de Cluny durante el curso lectivo, ya que el centro escolar está situado en una de las esquinas de ambas calles. «Además de los vecinos que residen allí, también hay un taller de coches, y está el colegio. El miedo que tenemos es que esto no se arregle antes del comienzo de las clases, porque ya es horrible el tráfico en el barrio, aún más con la calle cortada».

El socavón y la tubería averiada. / Cedida

Este jueves 7 de agosto parecía que los vecinos veían la luz al final del túnel cuando acudieron los técnicos de Aqualia a subsanar la avería. «Al parecer, estaban saliendo aguas residuales y de ahí que fueran a reparar la tubería, pero cuando estaban trabajando llegó una persona del ayuntamiento a parar la obra y a amenazar a uno de los vecinos». Andrea se refiere a un anciano nonagenario al que, según asegura, el concello de Vigo le imputa la responsabilidad de esos daños. «El problema es que el ayuntamiento dice que esa avería proviene de la vivienda de este hombre, y es a él a quien le corresponde pagar la reparación. Esta persona le dijo textualmente 'os vais a cagar y vais a pagar más de 30.000 euros'. El señor de 91 años tiene problemas cardiacos, y ahora se encuentra encamado por culpa de las amenazas sufridas por este individuo», señala a vecina.

El socavón que mantiene la rúa Carballo cerrada desde hace un año. / Cedida

Lo cierto es que a este barrio se le está agotando la paciencia ante la postura del consistorio vigués, que «en lugar de reparar la calle y tomar las medidas oportunas luego contra este vecino, han parado la obra. Nos choca también porque, este hombre se ha presentado con esa actitud, porque el señor al que culpan de la avería ya ha reparado la parte que le corresponde en su domicilio hace un mes», indica.

El socavón de la rúa Carballo. / Cedida

De ahí que califique esta situación de surrealista: «Nosotros tampoco entendemos qué está pasando. Lo único que queremos es que, tras un año reclamando, por fin nos reparen la calle», concluye.