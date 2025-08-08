El 60% de los trenes de Larga Distancia desde Vigo exige un transbordo antes del destino final

El cambio del Tren Celta a Oporto reduce aún más las opciones directas

El Alvia a Barcelona circula 3 días a la semana y empeora los tiempos con enlace en Chamartín y Atocha

Solo Madrid, con cuatro directos y tres frecuencias con enlace, rompe el equilibrio

Viajeros suben a un Alvia a Madrid en la estación de Guixar en una imagen de archivo. | Alba Villar

Víctor P. Currás

Vigo

Vigo reduce el alcance de su ferrocarril. Los cambios en el Tren Celta a Oporto debido a la antigüedad del material con el que se conectan ambas ciudades no solo obligarán a hacer un transbordo en Viana do Castelo, sino que acentuarán una circunstancia: los trenes de Larga Distancia de Vigo llegan demasiado cerca. La ciudad cuenta actualmente con tres rutas de este tipo, con la citada a la ciudad lusa, la Alta Velocidad a Madrid —con rodeo por Santiago— y el Alvia a Barcelona heredero del histórico Shangai.

En el primer caso desde el domingo 17 de agosto las cuatro frecuencias diarias exigirán un cambio de convoy a mitad de camino. En la relación con la capital Renfe ofrece siete itinerarios de viaje por sentido: tres AVE y un Avlo directos desde Urzáiz y otras tres opciones con enlace en Santiago (2) y una en Ourense. En estos casos el transbordo oscila entre los 10 y los 51 minutos con la nueva oferta vigente desde el 9 de junio.

Más complicado es llegar a Barcelona, donde la ruta en avión tampoco vive sus mejores días. El Alvia directo solo opera desde Vigo los lunes, miércoles y viernes, siendo necesario el enlace en Ourense al que llega de A Coruña el resto de jornadas. Quien quiera evitar las 14 horas de viaje en un servicio que acostumbra a estar completo por la gran cantidad de trayectos intermedios que cubre tiene otras tres alternativas con enlace garantizado con Renfe a través de Madrid que recorta en más de cinco horas el viaje. Todo ello pese al desvío al sur y el cambio entre Chamartín y Atocha en el que se requiere de al menos una hora de margen.

Tiempo de viaje en tren desde Vigo a otras ciudades de España / Simón Espinosa

La comodidad de subir al convoy y desentenderse hasta llegar al destino se antoja más complicado para quienes lo intenten desde las estaciones de Urzáiz y Guixar. La situación podría no suponer un drama en el resto de Europa, donde existe una cultura bastante asentada de transbordos entre líneas. Sin embargo, esta se basa en horarios y cadencias fijas a lo largo del día. En cambio aquí se pueden contar con los dedos de una mano y algunas esperas no están «optimizadas» en tiempo.

Menos destinos que en 2019, pero con mejores perspectivas

Las perspectivas de futuro apuntan a que podrían aumentar el número de destinos directos desde las estaciones viguesas, compensando así la supresión del Intercity a Bilbao e Irún durante la pandemia. El by-pass de Olmedo al sur de Valladolid, los «pasantes» en Madrid hacia todo el Levante o la nueva línea a Lisboa serán vitales para erigir a Vigo como un nodo ferroviario de primer nivel. Mientras tanto, toca seguir esperando en el andén.

