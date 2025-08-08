El rodaje del filme 'Romería' dejó millón y medio de euros en Vigo

Que Vigo sea escenario de películas, series o anuncios, un papel en el que la ciudad se ve cada vez más cómoda y tiene mayor protagonismo, es una gran noticia no solo por su repercusión mediática, sino también por el impacto económico directo que dejan en la ciudad. Según un informe firmado por la Vigo Film Office (VFO), la oficina dedicada a la promoción de rodajes en la urbe, la grabación del largometraje Romería, de la directora catalana Carla Simón, Premio Nacional de Cinematografía 2023, dejó en torno a un millón y medio de euros en los casi dos meses de rodaje que acogió la ciudad el pasado verano.

Ahora el resultado de ese trabajo se podrá ver en un preestreno en el territorio en donde se realizó. Porque el 26 de agosto el auditorio Mar de Vigo acogerá la proyección —la primera en España— en lo que será el mayor evento cinematográfico de la historia de Vigo con más de 1.100 butacas. Al evento acudirán tanto Carla Simón, como gran parte de los protagonistas y el equipo.

El filme, producido por María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía 2024, para Elastica Films, es uno de los proyectos más potentes que han pasado por la urbe olívica. El beneficio se lo han llevado numerosos sectores por el alquiler de alojamientos y materiales o la contratación del cáterin, actores, técnicos o figuración. «Rodar en Vigo es un privilegio, ya que tanto la ciudad como la propia ría tienen lugares mágicos, otorgando a estos una relevancia en pantalla», destacan desde la productora, que agradece el apoyo de la ciudad «por la parte de industria y de toda la gente que ha colaborado o ha influido en este rodaje». Junto a Carla Simón, una de las figuras destacadas de su equipo es la reconocida directora de fotografía francesa Hélène Louvart (Girasoles silvestres o La hija oscura).

El beneficio se lo han llevado numerosos sectores por el alquiler de alojamientos y materiales o la contratación del cáterin, actores, técnicos o figuración

La película se estrenó en mayo en el Festival de Cannes, donde tuvo una gran acogida y llegó a competir por la Palma de Oro. La historia que presenta Simón está imbricada con Vigo. Escogió la ciudad olívica, de donde era natural su progenitor, para indagar en su pasado familiar. Su alter ego, interpretado por la debutante Llúcia Garcia, interpreta a Marina, una joven que «intenta reconstruir un relato coherente de su padre y de la historia de amor que vivió con su madre», informan desde la productora.

Vigo será la primera ciudad de España en acoger la proyección del filme. Será el próximo 26 de agosto desde las 19.00 horas en el Auditorio Mar de Vigo, «con el apoyo de las instituciones que, ya en su día, colaboraron en el rodaje». Estará la directora, Oso de Oro de Berlín, para presentar su filme terminado antes del estreno en cines del próximo 5 de septiembre. «El aforo de la sala es de más de 1.100 butacas y ya estamos cerca de colocar el cartel de sold out, como en las presentaciones posteriores en Barcelona y Madrid», informan desde la productora. La entrada será por invitación.

También estará en la urbe «muy buena parte del equipo», entre ellos, los protagonistas de la película, Llúcia Garcia y Mitch Robles, así como Tristán Ulloa, Myriam Gallego, Alberto Gracia, Janet Novás, José Ángel Egido o Marina Troncoso. «Sin olvidarnos de todo el equipo que ha formado parte de la película», apostillan desde Elastica Films. Tra su proyección en Vigo, Barcelona, el 28 de agosto, y Madrid, el 3 de septiembre, acogerán otros preestrenos.

El rodaje de Romería ha marcado un punto de inflexión en la apuesta estratégica del Concello de Vigo, a través de la Vigo Fiilm Office, por la atracción de proyectos audiovisuales. Así, otro filme relevante grabado en Vigo en 2024 fue Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo. Su estreno está previsto para enero de 2026.

Y en estos momentos la ciudad acoge el rodaje de una serie basada en las novelas del escritor vigués Domingo Villar. Vigo se está convirtiendo en un plató de moda entre los realizadores españoles.