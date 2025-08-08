La ría de Vigo entre la niebla y una travesía a tientas
Puerto y prácticos intensifican el control de los tráficos por una intensa bruma que redujo la visibilidad a un máximo de 40 metros
El Friedrich Russ se encuentra en el fondeadero interior de la ría, a escasas 0,8 millas de la terminal de Guixar. Aunque estuviera a tiro de piedra: la espesa niebla se ha comido el horizonte y la visibilidad no va más allá de un máximo de 40 metros.
Por la bocana de la ría, aproando ya el muelle de cruceros, está llegando el imponente Disney Fantasy, procedente de Southampton y con 3.837 pasajeros a bordo. Del primer buque, de Grupo Suardiaz, brotan tres bocinazos seguidos. Es un aviso, una señal, una especie de morse para navegar a tientas.
«Fue una jornada complicada, sobre todo entre las siete y las nueve de la mañana», explica el jefe del departamento de Explotación de la Autoridad Portuaria de Vigo, José Ignacio Villar. La bruma del jueves fue impenetrable, hasta esponjosa. Y pertinaz, porque este viernes se resistía a marcharse. «Para hacernos una idea, los prácticos que acudieron a las maniobras del Duque de Ahumada —construido por Armón Vigo para la Guardia Civil— nos dijeron que no había visibilidad de un espigón a otro de beiramar».
Un cortinón de acero que obliga a redoblar los trabajos de control de tráficos del Puerto y que exhibe, continúa Villar, «la pericia» de los prácticos que trabajan en la ría de Vigo. «La conocen muy bien, es para estar orgullosos de su trabajo». De hecho todos los buques que tenían prevista su entrada o salida de alguna de las terminales pudieron completar sus operativas con relativa normalidad, en ambas jornadas de niebla.
Es cierto que la morfología de la ría hace que ésta sea «privilegiada» para la navegación, pero también que el tráfico es intenso, tanto por los buques de mercancías — ro-ro o portacontenedores—, pesqueros, de recreo o de transporte de pasajeros, especialmente ahora en verano. «Los barcos que van a Cíes utilizan todo el canal, desde la estación a las islas», continúa el ingeniero desde Praza da Estrela.
El de Vigo fue el primer puerto de España en disponer, en el año 2000, de un medidor de niebla, que se ubicó en la estación marítima y utilizaba rayos infrarrojos para determinar la distancia máxima de visibilidad. Se instaló después de un encontronazo entre dos mercantes y a petición del propio puerto. Aunque hay sistemas más analógicos y antiguos, aunque igual de eficientes. El faro de Fisterra y la Torre de Hércules, por ejemplo, utilizan señales acústicas para rasgar la niebla. «Es un mecanismo muy antiguo pero funciona perfectamente».
