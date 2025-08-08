El PXOM «amenaza» al bosque de A Barroca

El PXOM entra en vigor el 27 de agosto «sin respuesta del Concello ni de la Xunta a la Valedora do Pobo» sobre la recalificación del bosque de A Barroca, denuncian los vecinos. Mas de 24.000m² de bosque podrían desaparecer, apuntan, para construir el «Vigo Arena», un recinto para macroconciertos. El colectivo Salvemos a Barroca reclama parar el proyecto.