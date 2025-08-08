Un puerto azul con ganas de su tercer «Óscar» verde

La Asociación Internacional de Puertos (IAPH) celebra su 70 aniversario como organización referente del gremio y este año tampoco faltará su emblemático «Óscar del Medio Ambiente», que reconoce el papel de los proyectos más destacados en el ámbito de la economía azul. Se trata de un galardón verde que aspira a ganar de nuevo la Autoridad Portuaria de Vigo, que ha recibido una doble nominación para optar al que podría ser su tercer Premio Mundial a la Sostenibilidad gracias a su Estrategia del Hidrógeno y de las nuevas tecnologías y a la iniciativa NaturPorts, dirigida a regenerar las zonas portuarias e integrarlas en el ecosistema. La primera competirá con las terminales de Rotterdam (Países Bajos) y Yokohama (Japón), mientras que la segunda tiene como principal rival a Kenia, con una iniciativa promovida desde una agrupación de 40 puertos europeos de Suecia, Noruega, Islandia, Islas Faroe, Reino Unido y Portugal. Son en todo caso dos propuestas innovadoras en las categorías de Clima y Energía que persiguen una distinción que ya consiguieron en su día el observatorio submarino Nautilus, en 2022, y Peiraos do Solpor, en 2020.

En total, se han presentado a estos premios 112 proyectos a nivel mundial, de los cuales 18 han sido seleccionados por el jurado, compuesto por expertos en distintas materias. «La distribución geográfica de los proyectos presentados este año es verdaderamente global, y vemos que muchos puertos presentan más de una iniciativa. Prevemos que los resultados generales serán bastante ajustados en muchas categorías; por lo tanto, como hemos visto en el pasado, la votación pública puede marcar la diferencia», destacó el director técnico de la IAPH, Antonis Michail, en este sentido.

Para participar en la votación, los interesados tienen la oportunidad de revisar los detalles de todos los proyectos antes de emitir su elección para cada una de las categorías (disponibles en el siguiente enlace). El peso de los votos (30%), junto con el de la evaluación del jurado (70%), determinará conjuntamente los ganadores de los galardones. El proceso permanecerá abierto hasta la medianoche del cinco de septiembre (hora de verano de Europa Central, CEST), lo que dará a todo el mundo un mes para elegir y verificar sus elecciones de forma online.

Botana, segundo por la derecha, ayer en su visita a Cardama. / FdV

Peiraos do Solpor coge forma El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, visitó ayer las instalaciones del astillero vigués Cardama Shipyard, donde se está construyendo la estructura que albergará el faro y el observatorio submarino que pondrán el broche final a los Peiraos do Solpor, uno de los proyectos estrella que impulsa el Puerto.

El Puerto de Vigo parte como favorito en esta nueva candidatura para conquistar un «Óscar del Medio Ambiente» que conoce muy bien. Ya compitió contra grandes ciudades como Hamburgo y Vancouver cuando se alzó con su segundo galardón en 2022, en la categoría de Infraestructuras Sostenibles, con el visor submarino de A Laxe, un proyecto que permite a los vigueses poder observar el ecosistema marino que crece en la céntrica dársena presidida por el edificio de Portocultura. Y que precisamente hace poco ha sido reconocido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) como Centro Azul.

La entidad que lidera Carlos Botana presentó la iniciativa hace tres años bajo el nombre Living Ports, y solo dos antes, en 2020, conseguía su primera distinción de la mano del proyecto Peiraos do Solpor, en la categoría de Diálogo con la comunidad y la ciudad portuaria. En este caso, la iniciativa comprende un complejo de pantalanes flotantes diseñado sobre la escollera de Bouzas que, además del mirador de la ría, permitirán a cualquier visitante, a través de su suelo acristalado, observar la fauna y flora marina bajo sus pies.