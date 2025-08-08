Última ovación a María Callas en Vigo
«El grito de Callas» es el cortometraje dirigido por Gastón López que esta tarde será proyectado por primera vez ante más de 200 asistentes
«A medida que la iba conociendo, la iba admirando de alguna manera», apunta López
«Soy una mujer y una artista seria y así es como me gustaría ser juzgada», así lo dijo María Callas, no la leyenda ni la voz inmortal, sino la mujer detrás del mito.
Esa mirada íntima resucita en «El grito de Callas», el nuevo cortometraje dirigido y producido por Gastón López. El documental se presenta oficialmente esta tarde a las 19.30 en el edificio de la Diputación de Pontevedra en Vigo— calle Eduardo Chao, 17—, un evento que reunirá a más de 200 personas y contará con la actuación de la soprano y coprotagonista Dania D´Alfonso, Dania Diva.
Todo ambientado en un teatro
Cortometraje grabado íntegramente en un teatro, rodado en el CIFP Audiovisuales y la Escuela de Magisterio de Vigo, la obra retrata a María Callas durante los momentos antes de una actuación. La Divina va abriendo diferentes puertas —literal y metafóricamente— que le llevan a recuerdos, traumas y decisiones.
Siempre se ha retratado a Callas como una figura distante, pero en esta pieza se conoce su lado más íntimo y roto. La presencia de este sentimiento se refleja en la construcción visual, alternando imágenes en color y otras en blanco y negro: «Fue una decisión ya desde el principio», aclara Gastón López, «el blanco y negro representa un flashback, pero también representa un momento oscuro de María».
La dualidad de Callas
Esta dualidad entre el mito y la persona se representa con dos actrices que encarnan diferentes dimensiones del personaje: la reconocida actriz gallega Uxía Blanco, en el rol de María, y la soprano Dania Diva, en el rol de Callas. «Me pareció muy original: una de ellas es cubana, una mujer de color, y del otro lado teníamos a Uxía. Eran totalmente opuestas físicamente», explica López «como queríamos representar algo que es totalmente opuesto, creo que esto era un punto un punto a favor».
Importancia de las mujeres
El cortometraje cuenta con un equipo que suma voces femeninas a la industria. Graciela Baqueiro, escritora y productora del cortometraje, fue quien junto con Uxía Blanco y Dania Diva tuvieron la idea de dar vida a la memoria de María Callas en su centenario de nacimiento. Entre todas ayudaron a pulir el guión y darle coherencia lingüística y emocional.
La mujer detrás del mito
Para Gastón López —argentino afincado en Galicia desde hace diez años— este proyecto también tiene una dimensión personal. Al poder sumergirse en la vida y personalidad de la célebre soprano, descubrió un relato mucho más complejo de lo que imaginaba. «La historia de María Callas es una historia que hasta el 2016 tenía una especie de velo que tapaba todas sus verdades», apuntaba Gastón «se veía siempre muy prepotente, muy luchadora, muy guerrera, al final cuando conoces su historia te das cuenta porque ella actuaba como actuaba».
Este evento será la primera proyección pública del cortometraje, se estima que en un año se pueda ver en alguna plataforma. Este estreno promete ser una nueva forma de conocer a la eterna divina. Una mujer cuya voz no solo rompió silencios, sino que su canto todavía resuena en la sociedad.
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Barra libre para las autocaravanas
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas