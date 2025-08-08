Última ovación a María Callas en Vigo

«Soy una mujer y una artista seria y así es como me gustaría ser juzgada», así lo dijo María Callas, no la leyenda ni la voz inmortal, sino la mujer detrás del mito.

Esa mirada íntima resucita en «El grito de Callas», el nuevo cortometraje dirigido y producido por Gastón López. El documental se presenta oficialmente esta tarde a las 19.30 en el edificio de la Diputación de Pontevedra en Vigo— calle Eduardo Chao, 17—, un evento que reunirá a más de 200 personas y contará con la actuación de la soprano y coprotagonista Dania D´Alfonso, Dania Diva.

Todo ambientado en un teatro

Cortometraje grabado íntegramente en un teatro, rodado en el CIFP Audiovisuales y la Escuela de Magisterio de Vigo, la obra retrata a María Callas durante los momentos antes de una actuación. La Divina va abriendo diferentes puertas —literal y metafóricamente— que le llevan a recuerdos, traumas y decisiones.

Siempre se ha retratado a Callas como una figura distante, pero en esta pieza se conoce su lado más íntimo y roto. La presencia de este sentimiento se refleja en la construcción visual, alternando imágenes en color y otras en blanco y negro: «Fue una decisión ya desde el principio», aclara Gastón López, «el blanco y negro representa un flashback, pero también representa un momento oscuro de María».

La dualidad de Callas

Esta dualidad entre el mito y la persona se representa con dos actrices que encarnan diferentes dimensiones del personaje: la reconocida actriz gallega Uxía Blanco, en el rol de María, y la soprano Dania Diva, en el rol de Callas. «Me pareció muy original: una de ellas es cubana, una mujer de color, y del otro lado teníamos a Uxía. Eran totalmente opuestas físicamente», explica López «como queríamos representar algo que es totalmente opuesto, creo que esto era un punto un punto a favor».

Gastón López, director. / Cedida

Importancia de las mujeres

El cortometraje cuenta con un equipo que suma voces femeninas a la industria. Graciela Baqueiro, escritora y productora del cortometraje, fue quien junto con Uxía Blanco y Dania Diva tuvieron la idea de dar vida a la memoria de María Callas en su centenario de nacimiento. Entre todas ayudaron a pulir el guión y darle coherencia lingüística y emocional.

La mujer detrás del mito

Para Gastón López —argentino afincado en Galicia desde hace diez años— este proyecto también tiene una dimensión personal. Al poder sumergirse en la vida y personalidad de la célebre soprano, descubrió un relato mucho más complejo de lo que imaginaba. «La historia de María Callas es una historia que hasta el 2016 tenía una especie de velo que tapaba todas sus verdades», apuntaba Gastón «se veía siempre muy prepotente, muy luchadora, muy guerrera, al final cuando conoces su historia te das cuenta porque ella actuaba como actuaba».

Este evento será la primera proyección pública del cortometraje, se estima que en un año se pueda ver en alguna plataforma. Este estreno promete ser una nueva forma de conocer a la eterna divina. Una mujer cuya voz no solo rompió silencios, sino que su canto todavía resuena en la sociedad.