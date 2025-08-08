Vigo implementa las primeras restricciones en el consumo de agua y cierra las duchas en las playas

Nuevos efectos de la ola de calor que golpea a toda Galicia desde principios de esta semana. Pese a la bajada en las temperaturas en la ría, el Concello de Vigo ha anunciado las primeras restricciones al uso del agua en la ciudad debido a la «baja pluviosidad» de los últimos meses. Y es que a lo largo de junio y julio apenas se han recogido en la estación meteorológica del casco urbano un acumulado de 11,1 litros por metro cuadrado, de los que la gran mayoría fueron el 19 de julio, en una noche de fuertes tormentas.

El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, explicó que aunque «no hay un riesgo de desabastecimiento en este momento» es preferible comenzar a tomar medidas de ahorro ante la perspectiva de que no haya lluvias en las próximas semanas. Entre ellas destaca especialmente el cierre de las duchas en las playas de la ciudad, uno de los oasis más socorridos durante los días con termómetros por encima de los 30 grados. A ellos se sumarán la paralización de los baldeos en las calles, la prohibición del llenado de piscinas o lavado de coches fuera de establecimientos autorizados o el cierre de las fuentes ornamentales que no tengan circuitos cerrados.

A su vez, el Concello reducirá los riegos «al mínimo necesario» para el mantenimiento de los parques y jardines y realizará un refuerzo en el segumiento de los consumos y pérdidas de toda la red. La decisión llega al día siguiente de que la Xunta decretara en 19 municipios de Pontevedra y A Coruña la prealerta por escasez de agua, entre ellos algunos de los más grandes de la provincia, como la propia ciudad del Lérez o Sanxenxo.

Caballero quiso lanzar una recomendación para que los ciudadanos también reduzcan el consumo en sus casas mientras lavan, friegan o se asean con «medidas de sentido común». Se trata de la primera vez desde 2022 que el gobierno local activa esta serie de acciones ante la escasez de agua, si bien la situación está lejos aún de aquella sequía. Los embalses de Eiras (79%) y Zamáns (78,5%) que abastecen al área se encuentran en porcentajes entre diez y cinco puntos más bajos que el año pasado. De hecho, desde el último boletín hidrológico de Augas de Galicia de este lunes han perdido aproximadamente un 2% de sus reservas.

Mensaje al resto del área metropolitana

El regidor olívico recordó que el 40% del abastecimiento va a otros municipios del área metropolitana como Soutomaior, Redondela, Porriño, Mos, Cangas, Moaña, Gondomar y Nigrán. «Deben adoptar las mismas medidas que estamos adoptando en Vigo y deben hacer las mismas recomendaciones», señaló ante la necesidad de actuar «conjuntamente» entre concellos.

Marta G. Brea

Caballero también afeó que pese a la nueva potabilizadora financiada por el Concello, apenas se han tomado medidas para evitar este tipo de soluciones. «Siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena», ironizó sobre la propuesta de construir una presa aguas arriba que pretendía corregir la pequeña capacidad de Eiras. Y es que durante el pasado invierno el embalse estuvo al límite de su capacidad desde octubre a marzo.

Al mismo tiempo recordó que el pasado año el gobierno municipal vigués elaboró un plan de acción ante sequías que, pese a enviarse entonces a la Xunta de Galicia, éste todavía no ha sido aprobado. En cualquier caso, han optado por aplicar «medidas de precaución para evitar encontrarnos en situación compleja en algún momento», explicó.