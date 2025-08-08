O Marisquiño, un festival de cine

El evento se convertirá en la guía perfecta para que la ciudad viguesa se proclame como una de las protagonistas de BEAUTY, un documental que pondrá el foco en la diversidad, la fuerza del deporte y la belleza de los cuerpos que rompen barreras.

La idea de la productora madrileña, Café Films, es hacer dos obras. Un cortometraje centrado en las vivencias de los competidores y un largometraje donde se ampliará a la esencia del festival.

El proyecto «se hace porque existe O Marisquiño», explica su guionista y productor Francisco López. Es la propia filosofía del evento lo que buscan retratar en pantalla.

A través de la mirada externa de Alejandro Marín, skater profesional y referente internacional en el diseño de prótesis y sillas adaptadas, se descubrirán todas las facetas del festival. Desde «la energía del público y los riders» hasta «cómo es el trabajo de los jueces», pasando por la «espectacularidad» de las disciplinas. Todo bajo la «luz de la ciudad» que López señala como «especial».

Inclusión

Los directores del filme, Edu Muñoz y José del Corral, se fijaron en O Marisquiño como localización imprescindible el año pasado, cuando se incorporó la modalidad de skate adaptado. En la 25ª edición se ha incluido el BMX adaptado. «Está dando pasos para convertirse en un referente para el skate y la diversidad», asegura Francisco López.

Es una producción 100% independiente aunque cuenta con el apoyo total del festival. «Se están portando de maravilla y nos están ayudando en todo lo que pueden», especifica el guionista.

Aunque afirma que la evolución del evento en cuanto a inclusión es «muy positiva» recuerda que aún quedan cosas por hacer: «Las marcas se deberían acercar más a la discapacidad», además de seguir «apostando por más disciplinas adaptadas».

No solo el festival tiene que progresar «como sociedad tenemos que reconocer la belleza de la diferencia», concluye.

El documental tiene precisamente ese objetivo «normalizar la diferencia». No busca «heroificar a nadie», explica el guionista. Quería encontrar otra narrativa, «Al final todo el mundo tenemos problemas y hay que seguir adelante», esa es la idea desde la que parte el proyecto.

Que el filme se ruede durante la celebración de O Marisquiño no es fruto del azar. El festival lleva 25 años trabajando para llevar a lo más alto la cultura urbana, y así lo harán ver en el documental. «Se mencionará que el evento cumple 25 años. Vigo es una ciudad que lleva muchos tiempo trabajando sobre la cultura urbana y sobre este tipo de disciplinas », puntualiza López.

Además de rodarse en la playa de Samil durante el desarrollo del festival, el documental recreará una escena más que conocida para los amantes del mundo del skate: la famosa bajada de la película Trashin. Se cortará la Rúa Redondo, paralela a la Avenida de Europa, para reproducir la secuencia que recordará a California, pero con el encanto vigués. Lo que se pretende es transmitir unidad de grupo, «simbolizamos una coreografía y una sincronía de cuerpos diversos», puntualiza el también productor. «Queremos transmitir la idea de que ahí va una fuerza imparable».

Serán todos los competidores de la disciplina de skate adaptado los que se unirán para grabar esta icónica escena.

Aunque aún se está rodando ya piensan en cómo será cuando el público pueda ver el trabajo. «Queremos que la gente se entretenga», ese es su principal objetivo. «No buscamos evangelizar a nadie ni pretendemos dar un sermón, simplemente que la gente venga a reflexionar», concreta el guionista.

No es la primera vez que esta productora se embarca en un proyecto de este tipo. Cambiando el skate por la natación, ya abordaron el deporte inclusivo en su documental Aliento. «Queríamos seguir trabajando sobre la normalización de la diferencia, porque ese es el mensaje que está dentro del proyecto», señala.

«El skate siempre ha sido un arte», así lo considera López , muy ligado a este mundo. Un deporte históricamente perseguido al relacionarse con lo «rebelde» ha pasado a ser un «símbolo de libertad». López está seguro de que «hasta que no te montas en una tabla y no te da el aire en la cara no sabes lo que significa patinar». Es un deporte que «trasciende las normas de lo que un ser humano puede entender como posible».