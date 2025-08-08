O Marisquiño celebra su cuarto de siglo con voz de mujer

La 25ª edición de O Marisquiño no podía ser igual a las anteriores. El festival cumple un cuarto de siglo siendo referente de la cultura urbana y de la inclusión. Además del BMX adaptado que añaden este año a la programación deportiva, el panorama musical también cuenta con avances en este campo. Por primera vez en su historia el festival sumará un escenario en el que únicamente actuarán mujeres. Se trata de Oasis, dedicado íntegramente al talento femenino de la música electrónica.

Víktor Flores, programador musical del festival, resalta que tenían «ganas de hacer algo de este estilo y el 25 aniversario debía ser especial». A pesar de que el principal es el SON Estrella Galicia, donde actuarán Villano Antillano o Metrika, no «consideramos Oasis como un escenario secundario», declara.

Su implantación no es algo de ahora, sino que desde la organización ya querían llevarlo a cabo. «Había una sobrerrepresentación masculina», apunta Flores. Es por ello que decidieron trabajar para ofrecer un escenario únicamente con artistas femeninas.

Lo que se cuece en este Marisquiño 2025, en imágenes / Jose Lores

Para Russ «aporta unha riqueza enorme ao festival». Esta consolidada DJ compostelana lo considera «moi positivo» porque «contribúe a facer a escena máis inclusiva e representativa». La venezolana Verusk coincide con su compañera. «Es súper necesario y reivindicativo, aunque ojalá no hiciera falta para que nos tengan en cuenta», confiesa.

Un mantra compartido entre todas las artistas es que «hay muy pocas mujeres productoras, solo somos el 2,6%», concreta Cora Novoa, música y comisaria de la noche del sábado en el escenario Oasis, bajo su sello Seeking the Velvet. Esta falta es algo que notan también desde la organización del festival. «No hay tantas productoras», destaca Viktor Flores.

Verusk denuncia que «a los promotores les cuesta aceptar que las mujeres también valemos». Por eso es «necesaria» la existencia de espacios como este de O Marisquiño que reivindiquen el talento femenino.

Lady Starlight, Cora Novoa, Russ, VerusK, Argia y Viviana Casanova serán las encargadas de representar a las mujeres de la industria electrónica este fin de semana. Cada una con un estilo muy personal que no las deja pasar desapercibidas. «Está mal visto que una mujer se muestre segura de sí misma, que tenga una propuesta diferente o que haga algo de performance». Verusk confiesa que se siente juzgada «Si bailas mucho, está mal, si vistes de X forma también y si te equivocas, ya es el fin del mundo» y alienta a las nuevas generaciones a «no dejarse llevar por condenas sin sentido».

No es la primera vez que actúa en el festival aunque en esta ocasión le hace especial ilusión, «lo significa todo para mí». Va a aprovechar esta fecha para presentar una nueva propuesta, «más experiencial que musical». El set estará pensado como una vivencia sonora, visual y emocional; a través de la que conoceremos su «evolución como artista y como persona».

Cada una lo hace a su manera, Cora Novoa prefiere dejarse llevar por las vibraciones del momento, con sonidos más experimentales que encajan con la identidad viguesa. La ourensana confiesa sentirse «muy afín a la ciudad»

La escena electrónica femenina está en constante evolución y cada vez se alzan nuevos nombres. «somos máis as que estamos presentes como DJ’s, produtoras ou artistas sonoras», para Russ es un progreso «significativo» que merece ser celebrado. Pero tanto ella como sus compañeras no se olvidan de las dificultades que tuvieron hasta llegar a donde están.

A su relevo les dirían que «se traten con cariño y se apoyen las unas a las otras», las retan al cambio «demostrémosles que no tenemos que encajar en esos patrones anticuados para ser buenas artistas».