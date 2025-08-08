La cafetería de O Castro se reubicará para ampliar el espacio de las murallas

La recuperación y puesta en valor del que fue el origen de Vigo hace 2.200 años suma un nuevo movimiento. A la rehabilitación de la fortaleza de O Castro inaugurada en noviembre de 2020 y la galería que recrea la batalla naval de 1719 operativa desde hace dos años se sumará ahora un ligero pero importante cambio urbanístico: la reordenación de sus cafeterías.

El Concello de Vigo ha confirmado su voluntad de trasladar la actual cafetería para recuperar uno de los espacios principales alrededor de la muralla, justo al comienzo del Paseo de Rosalía de Castro que da acceso al interior del recinto del siglo XVI. Para ello será necesario esperar hasta 2029, año en el que finaliza la actual concesión. Este edificio fue construido en 1965 —época de la que datan otras destrucciones de patrimonio histórico de la ciudad— y consta de 758 metros cuadrados construidos.

Derribo del muro actual. | J. L.

Pero no supondrá el fin de la oferta gastronómica en el monte donde confluyen a diario cientos de vecinos y turistas. La nueva propuesta municipal pasa por recuperar la cafetería—mirador situada en el número 6 de la misma calle y que lleva sin uso 16 años. El 2 de mayo el Concello adjudicó un contrato de 17.400 euros para el anteproyecto de recuperación tras descartar convertirlo en una zona verde. Por el momento se desconoce si seguirá en pie el inmueble de 830 m² construido en 1987 y que ha sido escenario de miles de eventos sociales con su característico estanque como principal reclamo.

Una década desde el inicio de la recuperación

Este proceso de recuperación ya está parcialmente en marcha con unas obras de emergencia. En la jornada de ayer se derribó, por motivos de seguridad, uno de los muros que rodean al complejo.

En 2014 el Concello ya trató de devolver a la vida el negocio con una concesión por 20 años que fijaba un canon anual de 5.765,53 euros que se consideró demasiado elevado, quedando desierto el concurso. Meses antes se inició el proceso de recuperación del monte con la demolición del histórico restaurante «El Castillo», levantado en 1949 dentro de las murallas y cerrado desde 2006.