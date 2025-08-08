El juzgado ordena la reconstrucción del accidente mortal de O Rosal

El juzgado que investiga el accidente mortal que le costó la vida al joven motorista Brais Otero González el pasado 15 de julio en la localidad pontevedresa de O Rosal ha ordenado una reconstrucción del siniestro, informe que correrá a cargo del Departamento de Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico (DIRAT) de Mérida (Badajoz), una unidad de élite de la Guardia Civil que en Galicia, entre otros accidentes, ya se encargó de analizar el ocurrido en la AP-9 en Teis (Vigo) en el que fallecieron tres jóvenes o el del autobús que cayó al río Lérez en la Nochebuena de 2022.

Junto a otras diligencias en marcha, las indagaciones técnicas que realicen estos agentes sobre el terreno complementadas con las que deriven de sus sofisticados programas de simulación serán claves para determinar las causas de la colisión y determinar las velocidades a las que circulaban los vehículos implicados, especialmente a la que iba el conductor del BMW de alta gama que arrolló la motocicleta Kawasaki del fallecido tras invadir su carril en una maniobra de adelantamiento.

El conductor que causó el siniestro, el murciano Fermín M.L., de 25 años e investigado por delitos de homicidio imprudente, abandonó del lugar del accidente y/o omisión del deber de socorro, permanece en libertad provisional tras consignar los 150.000 euros de fianza que le han permitido eludir la prisión provisional.

Junto a la propia investigación del accidente, una cuestión pendiente es la resolución de los recursos de reforma y apelación formalizados por las acusaciones particulares, que, disconformes, solicitan el encarcelamiento preventivo sin fianza.

El abogado de la madre del fallecido, el letrado vigués Carlos Pérez Parga, plantea de forma subsidiaria que en caso de mantenerse dicha fianza, que ésta no sea inferior a 700.000 euros «de conformidad con la capacidad económica del investigado y los riesgos procesales concurrentes». Entre ellos cita el de reincidencia: el automovilista ya suma tres condenas firmes por delitos contra la seguridad vial y tiene otras tres causas en trámite, una de ellas por atropellar a un policía local en Murcia tras huir de un control.

El accidente ocurrió a las 16.35 horas del 15 de julio a la altura del kilómetro 3.9 de la carretera CG-4.2 y consistió en una colisión frontal entre el BMW M4 Competition del investigado y la motocicleta del fallecido. Un tercer vehículo, un Mercedes, resultó con daños, si bien sus dos ocupantes resultaron ilesos.

La reconstrucción del siniestro que realizarán los agentes especializados de Mérida tendrá en cuenta todos estos factores y deberá realizarse «a la mayor brevedad» para avanzar en esta investigación en la que también se aportará el informe técnico que a su vez elabore el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Pontevedra.

«No vi la moto»

Fermín M.L., que se encontraba en Galicia de viaje, huyó del lugar del accidente, abandonando allí el coche de alta gama por el que había pagado una señal de 30.000 euros un mes atrás –del total de 120.000 que le costaría el vehículo– y con el que estaba en período de pruebas.

Viajó en Blablacar hasta Madrid, donde lo recogió su pareja para regresar a su Murcia natal. Una semana después se entregó, declarando en sede judicial, sobre el choque mortal, que cree que lo «cegó el sol». «No vi la moto», dijo, indicando sobre la velocidad de adelantamiento que «iba a unos 120 km/h».