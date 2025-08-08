El juzgado de guardia recibe varias denuncias por estafas en TikTok
Entre el sinfín de tipos de estafas, los juzgados han recibido varias en las que estos ciberfraudes se cometen a través de TikTok,muy popular entre los jóvenes. Afectados afirman que les ofrecieron dinero por interactuar con contenido de la plataforma, pero acabaron ellos perdiendo parte de sus ahorros.
