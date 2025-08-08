El juzgado de guardia recibe varias denuncias por estafas en TikTok

Entre el sinfín de tipos de estafas, los juzgados han recibido varias en las que estos ciberfraudes se cometen a través de TikTok,muy popular entre los jóvenes. Afectados afirman que les ofrecieron dinero por interactuar con contenido de la plataforma, pero acabaron ellos perdiendo parte de sus ahorros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents