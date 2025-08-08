Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Noche ecuatorial en Vigo: el termómetro no baja de los 25 grados

La ola de calor que desde este domingo afecta a la península ibérica, y de la que no se libra Galicia, se sufre de día, pero también de noche. Esta madrugada el termómetro apenas ha bajado de los 25 grados en el centro Vigo y en algunos puntos del área las mínimas han sido incluso más elevadas. Esto es, esta ha sido una noche tórrida o ecuatorial, que son aquellas en las que el mercurio no desciende de los citados 25 grados Celsius, mientras que en las tropicales el listón se sitúa en los 20º.