El Casco Vello suma un nuevo solar a su plan de rehabilitación urbana

El Consorcio Casco Vello ha adquirido por 106.000 euros un solar en la Praza do Peñasco, junto al albergue de peregrinos, con el objetivo de continuar la recuperación del barrio histórico del Berbés y promover vivienda pública. La Xunta avanza en otras intervenciones similares, como la renovación de inmuebles en Ribeira do Berbés, dentro del plan autonómico para revitalizar el casco vello de Vigo.