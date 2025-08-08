El Casco Vello suma un nuevo solar a su plan de rehabilitación urbana
El Consorcio Casco Vello ha adquirido por 106.000 euros un solar en la Praza do Peñasco, junto al albergue de peregrinos, con el objetivo de continuar la recuperación del barrio histórico del Berbés y promover vivienda pública. La Xunta avanza en otras intervenciones similares, como la renovación de inmuebles en Ribeira do Berbés, dentro del plan autonómico para revitalizar el casco vello de Vigo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Barra libre para las autocaravanas
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- El juez Hurtado rechazará cargarse ahora al Fiscal General del Estado como piden las acusaciones populares
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas