Caballero reclama la facul tad «ya» y Reigosa prioriza un título co mpartido

Las recetas para el futuro de los estudios de Medicina en Galicia difieren notablemente no solo en el conjunto de la comunidad, sino también en Vigo, donde el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y el rector de la Universidad olívica, Manuel Reigosa, mantienen posicionamientos muy diferentes en estos momentos sobre los pasos que se deben dar y lo que sería más beneficioso para el sur gallego, ya que mientras Caballero apuesta por una facultad propia «ya de forma inmediata», Reigosa insiste en apurar todas las vías posibles para lograr un título compartido con Santiago y A Coruña.

Así lo dejaron ambos claro tras la reunión —«cordial», según los asistentes— celebrada en la Alcaldía en la que también participó la vicerrectora de la UVigo Belén Rubio y que duró menos de una hora. Era la primera vez que ambos dirigentes se reunían tras la decisión unilateral en mayo de la Universidad de A Coruña de activar la maquinaria administrativa para crear una titulación propia de Medicina en la ciudad herculina, una maniobra que forzó a la Xunta a crear un grupo de trabajo con representantes de las tres universidades, de la facultad de la USC y de la administración autonómica que, tras tres reuniones, no ha resuelto las notables discrepancias entre las partes implicadas. La principal diferencia es que, por ahora, ese frente común existente tanto en A Coruña, donde el consistorio y el rector van de la mano por impulsar una nueva facultad, como en Santiago, donde exigen mantener el statu quo del mapa universitario actual, no lo hay en Vigo.

Por separado comparecieron tras la reunión Caballero y Reigosa. El primero en salir fue el rector de la Universidad de Vigo, reconociendo que «hai puntos de vista coincidentes e outros non ó 100%», dejando claro desde un primer momento que «a nós como institución interésanos moito que a docencia de 4º, 5º e 6º estea descentralizada, polo que a aproximación realista pasaría por unha coparticipación de recursos entre as tres universidades». No puede, sin embargo, atisbar una solución satisfactoria: «Non son moi optimista, pero imos seguir traballando para ver se acadamos consensos, pero as posicións están moi alonxadas».

Reigosa reconoció, también, que son varios los escenarios que se están contemplando «nunha etapa agora de facer os estudos correspondentes», chocando con esa agilidad que reclamaban hace una semana los conselleiros de Sanidade y Educación para encauzar la crisis a la vuelta del verano. Por ahora, solo se sabe que en septiembre habrá otra reunión del grupo de trabajo.

«Nós ao que aspiramos é a un acordo de descentralización real nun prazo moi concreto, algo que non había en 2015 e que foi unha das razóns polas que houbo moi pouco éxito», añadió el rector vigués, que dejaría para una fase posterior, en función de los resultados de este proceso, la tramitación de un centro propio de la UVigo: «É posible que non haxa cesións e nese caso Vigo e A Coruña optaríamos por crear facultades novas», cuyo cálculo también se está analizando entre las posibilidades puestas sobre la mesa en el grupo de trabajo, que en el caso de las descentralizaciones, contempla una en la que toda la docencia, teórica y práctica, del segundo ciclo sea integral, pero también otra que se realizaría de manera progresiva por cursos.

Confesó, asimismo, «entender» las reticencias de Santiago a abrirse al resto de Galicia. «Cústalle ceder a titulación, que é a xoia da coroa, entendo que sexa difícil calquera cesión», dijo. Otro factor a tener en cuenta, según apuntó el rector, es que en unas semanas, la USC entrará en modo electoral con los comicios a rector, que apuntan a febrero, mientras que antes de verano habrá también cita con las urnas en Vigo. El máximo responsable de la UVigo también dejó claro que la decisión final no dependerá del grupo de trabajo, sino que debe reunirse el Consello de Docencia Clínica y otros organismos autonómicos.

Minutos después de abandonar Reigosa la casa consistorial, era Abel Caballero el que comparecía ante los medios para dejar claro desde el primer momento que solo contempla un escenario para el futuro de Medicina en Galicia. «La posición del gobierno local es clara, Vigo tiene que tener una facultad de Medicina ya de forman inmediata», dijo rotundamente el alcalde vigués, con argumentos claros: «Somos la ciudad más importante de España que no la tiene, 22 más pequeñas cuentan con ella, tenemos hospitales de altísimo nivel, con la capacidad de ejercer la docencia. Esta universidad cubre un ámbito de un millón de personas y, por eso, todo señala que Vigo debe tenerla y yo la reclamo, no voy a parar y voy a hacer todo lo que sea preciso. Y además la ciudad y todo el territorio lo apoyan masivamente».

Para Caballero, el culpable de negarle a la ciudad olívica una titulación propia de Medicina es la Xunta y, particularmente, su presidente. «Rueda, incomprensiblemente, no quiere que la haya pero ya cambiará de opinión porque le vamos a obligar», afirmó el alcalde, que se refirió también al acuerdo sellado en 2015 entre la Xunta y las tres universidades gallegas, rechazando apostar una década después por una descentralización, sin referirse en ningún momento a la postura del rector de la UVigo.

«Yo ya estuve en contra, dije que no me satisfacía repartir docencias y todo fue falso y mentira, fracasó y no se puede volver a algo que ya fracasó, no estamos ya en medias tintas», añadió Caballero, que rebate los argumentos de Santiago de que ampliar las facultades de Medicina conlleve una pérdida de calidad equiparando la situación actual con la creación de la Universidad de Vigo cuando se segregó de la de Santiago. «¿Sabéis cuál era la argumentación cuando se crearon tres universidades? Exactamente la misma que ahora, que era mejor que hubiese una sola porque la calidad iba a ser mejor. Esos mismos argumentos demostraron ser falsos, tenemos una gran universidad y por eso demando la facultad, no pararé», concluyó Caballero.

El Colegio de Médicos de Pontevedra ve «coherente y necesario» un título vigués

Paso adelante del Colegio de Médicos de Pontevedra, hasta ahora en un segundo plano en el debate sobre el futuro de los estudios de Medicina en Galicia, para reclamar que Vigo cumple con todos los requisitos para contar con una facultad de Medicina propia, tanto por niveles poblacionales como por sus recursos materiales y profesionales.

«Consideramos que la creación de una facultad en Vigo constituye una reivindicación justa y necesaria, coherente con las demandas sociales y sanitarias de la región», señalan desde la entidad, recordando que la ciudad cuenta con 300.000 habitantes y su área de influencia con casi medio millón, además de impartir ya titulaciones como Biología, Química, Ingeniería Biomédica o Fisioterapia.

El Colegio de Médicos pontevedrés insta también a dejar de tildar como localistas las demandas del sur de Galicia. «No se trata de localismos, sino de mejorar la formación médica, descongestionar Santiago y garantizar una atención sanitaria de calidad», apuntan.

Y es que la asociación médica que engloba a los colegiados de la provincia recuerda que la facultad de Medicina en la USC afronta «una saturación preocupante, con más de 400 alumnos en primer curso, lo que compromete la calidad de la docencia».

En este sentido el presidente del colectivo, Isidro Lago, aunque defiende las bondades de Vigo para contar con una facultad propia, ve «coherente» también la postura de la Xunta de trabajar en una descentralización real y efectiva de todo el segundo ciclo, incluyendo docencia teórica y clínica. «Habría que llevarlo a cabo de manera firme, creemos que bien distribuida la carga de estudiantes sería la mejor opción, pero si no se lleva a cabo, si A Coruña continúa adelante con pedir la facultad, nosotros también tendríamos que estar ahí», afirma Lago.

Otro de los puntos que abordan desde el Colegio de Médicos es la necesidad de formar una cantera de profesionales amplia para garantizar un relevo a la actual plantilla, con muchos efectivos a punto de colgar la bata. «Ante la inminente jubilación de un elevado número de médicos pertenecientes a la generación del Baby Boom, junto con el progresivo envejecimiento de la población, es imprescindible incrementar la formación de nuevos facultativos», comentan.

El colectivo pone en valor también el «hospital de referencia nacional» que es el Álvaro Cunqueiro, «con profesionales altamente cualificados para asumir la labor docente». Entienden también que la capacidad de formar a los médicos en Vigo permitiría también facilitar su retención en el centro tras su graduación. El Colegio de Médicos pontevedrés se muestra «abierto al diálogo» con la Xunta para estudiar posibles alternativas.

La Xunta asegura que sí defendió a Vigo para el MIR

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, señaló que la Xunta no tiene ninguna responsabilidad en que la ciudad haya sido excluida como sede de los exámenes MIR, después de que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegurase que Caamaño no defendió que Vigo permaneciese como localización de las pruebas.

En una carta dirigida al regidor, el conselleiro destaca que fue decisión unilateral del Gobierno central y que «este desatendió» las demandas de las Comunidades Autónomas, añadiendo que la exclusión de Vigo «es una inquietud plenamente compartida por la Xunta». Se compromete a trasladar su malestar en todos los foros pertinentes.

Por otro lado, en la reunión entre Caballero y Reigosa, también se habló del traslado a la ETEA de la facultad de Ciencias do Mar y del Centro de Investigacións Mariñas. El rector se mostró «optimista e ilusionado», poniendo en valor que cuentan con apoyo de Concello, Zona Franca y Xunta para convertir en realidad este proyecto.