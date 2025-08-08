El Bono Peixe se hace notar en las pescaderías

Desde su lanzamiento el pasado 28 de julio, el Bono Peixe ha empezado a hacerse un hueco en la rutina de muchas pescaderías de Vigo. La medida, impulsada por la Xunta de Galicia, permite a cualquier residente mayor de edad acceder a 50 euros en descuentos para la compra de pescado y marisco fresco. Solo en las primeras 24 horas, se descargaron más de 52.000 bonos, y la provincia de Pontevedra lideró el ranking con más de 44.000 descargas.

Productos de mayor valor

En Vigo, los comercios ya empiezan a notar su efecto. En la pescadería De Mi Barrio, Beatriz Reimóndez asegura que han notado un incremento de clientes desde que se activó. «La afluencia ha aumentado, pero lo más interesante es que viene gente que no conocíamos, más joven, que no solía comprar pescado fresco», explica. El impacto en las ventas también ha sido positivo. Aunque el aumento no ha sido espectacular, se percibe un crecimiento constante, con compras más grandes y productos de mayor valor. «Hay clientes que antes se llevaban solo dos cosas y ahora se llevan cuatro. Aprovechan para comprar productos más caros, como pulpo o merluza del pincho», apunta Reimóndez.

Desde la pescadería Caipo, José Miguel coincide en que esta acción ha animado a muchos clientes a comprar más y mejor. «Antes no se llevaban ciertos productos, y ahora sí, porque con el descuento les compensa», señala. Entre los ejemplares más demandados cita el bonito, los percebes o las nécoras. Aunque reconoce que algunas personas mayores han tenido dudas con el funcionamiento de la inciativa, asegura que en general «la gente se anima y compra más».

Desconfianza

En Costa Fresca, Laura Silva también percibe una mayor afluencia de público, pero destaca cierta desconfianza entre algunos clientes, especialmente mayores, que dudan sobre si el bono puede afectar a la declaración de la renta. «Me preguntan si luego les va a afectar fiscalmente», admite.

Uno de los grandes problemas, compartido por varias pescaderías, es la caída progresiva en el consumo de pescado. Reimóndez considera que la tendencia se agravará con el tiempo, «mis nietos ya comen mucho menos pescado que nosotros. Va a peor, y lo estamos notando». Frente a esta realidad, reclama una mayor implicación institucional, «el Gobierno debería promover su consumo como parte esencial de la dieta mediterránea y bajar el IVA, al menos al 4%».

En un sector afectado por la inflación y el cambio de hábitos, esta propuesta ha supuesto un pequeño empujón. No es una solución definitiva, pero sí una señal de que hay una oportunidad de acercar al consumidor con el producto local. Como expresan desde De Mi Barrio, «siempre digo que por una vez que se acuerdan de nosotros, debemos aprovecharlo».