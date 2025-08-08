El barrio que se pinta a sí mismo

Treinta y dos ventanas tapiadas cobran vida en una intervención artística y comunitaria en el barrio de Ribadavia. Esta visita guiada por este proyecto, «Arte nas fiestras», contó con la presencia del alcalde Abel Caballero y Carmen Silva, Teniente de Alcalde y Concelleira de Patrimonio Histórico.

Durante semanas, vecinos y artistas trabajaron codo con codo para devolver al barrio la vida que un día tuvo. Cada ventana cuenta con nostalgia y cariño una realidad presente en la mente de los residentes: la tienda de la Hermina, el bar cerrado desde hace años o personajes célebres.

«Arte nas fiestras» no solo recuperó su belleza, sino que reforzó lazos. También reveló talentos ocultos, generó nuevos vínculos y devolvió al barrio el orgullo y sentimiento de pertenencia.