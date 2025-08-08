Adjudicada la redacción del proyecto que transformará la sede del Concello de Vigo
La Xunta de Goberno ha validado la asignación a la UTE conformada por Irisarri Piñera y Pablo Menéndez
El proyecto para la remodelación exterior de la casa consistorial de Vigo continúa dando pasos. La Xunta de Goberno Local ha adjudicado este viernes ya el servicio de redacción técnica de los trabajos, concretamente para el contrato de «Rehabilitación da envolvente exterior da Casa Consistorial do Concello de Vigo no marco do PRTR».
El coste, sin IVA, asciende a 156.578,33 euros, que corresponde con la mejor oferta valorada por la mesa de contratación y firmada por la alianza entre los estudios Irisarri-Piñera y Pablo Menéndez.
La actuación en su conjunto costará en torno a 8 millones de euros con el objetivo, como expuso ya el alcalde, Abel Caballero, el pasado noviembre, de que el edificio «esté en las condiciones de uso, habitabilidad y trabajo mínimas». «Habrá menos despilfarro energético por las condiciones de los muros y no lloverá: hay sitios en el ayuntamiento en los que casi hay que ir con paraguas», reveló entonces.
La previsión municipal es más ambiciosa para Praza do Rei: pretende la rehabilitación integral del edificio, que ganaría una terraza-mirador en lo alto de la torre o jardineras en el entorno para convertirlo en un lugar de encuentro y ocio de referencia.
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega
- Encuentran en un monte de Beluso el cuerpo de un hombre desaparecido desde hace semanas
- Doble evacuación en el Parque das Illas Atlánticas: un octogenario que se cayó en Ons y un niño que se quemó con leche en Cíes
- Turismo tramita la baja de 17 viviendas de la isla de Ons del registro de alquileres turísticos
- ¿Por qué nadie quiere al oso Carmo? La estrella de VigoNature a la que no acogen en ningún refugio de España