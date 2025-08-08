Adjudicada la redacción del proyecto que transformará la sede del Concello de Vigo

El proyecto para la remodelación exterior de la casa consistorial de Vigo continúa dando pasos. La Xunta de Goberno Local ha adjudicado este viernes ya el servicio de redacción técnica de los trabajos, concretamente para el contrato de «Rehabilitación da envolvente exterior da Casa Consistorial do Concello de Vigo no marco do PRTR».

El coste, sin IVA, asciende a 156.578,33 euros, que corresponde con la mejor oferta valorada por la mesa de contratación y firmada por la alianza entre los estudios Irisarri-Piñera y Pablo Menéndez.

La actuación en su conjunto costará en torno a 8 millones de euros con el objetivo, como expuso ya el alcalde, Abel Caballero, el pasado noviembre, de que el edificio «esté en las condiciones de uso, habitabilidad y trabajo mínimas». «Habrá menos despilfarro energético por las condiciones de los muros y no lloverá: hay sitios en el ayuntamiento en los que casi hay que ir con paraguas», reveló entonces.

La previsión municipal es más ambiciosa para Praza do Rei: pretende la rehabilitación integral del edificio, que ganaría una terraza-mirador en lo alto de la torre o jardineras en el entorno para convertirlo en un lugar de encuentro y ocio de referencia.