Accidente con sabor a lúpulo en el centro de Vigo

Un camión de reparto pierde parte de su carga en la calle Pontevedra y provoca una breve interrupción del tráfico

La Policía Local y el conductor del camión empiezan a retirar las botellas de cerveza que se precipitaron en el centro de Vigo

La Policía Local y el conductor del camión empiezan a retirar las botellas de cerveza que se precipitaron en el centro de Vigo / FdV

Un camión de distribución de bebidas perdió este viernes parte de su carga en pleno centro de Vigo. El incidente ocurrió a primera hora de la mañana, alrededor de las 8.20 horas, cuando, por motivos que no han trascendido, varias cajas de cerveza y agua cayeron desde un vehículo de reparto sobre la calzada de la calle Pontevedra.

El percance provocó que varios litros de cerveza se echaran a perder y ocasionó una breve interrupción del tráfico en la zona. Los viandantes que a esa hora transitaban por el centro se toparon con un improvisado escenario de botellas rotas, cartones empapados y un intenso olor a lúpulo.

La rápida intervención del conductor, junto con dos agentes de la Policía Local y el servicio municipal de limpieza, permitió despejar la vía en apenas unos minutos. La calzada quedó libre de cristales, cajas y líquido derramado antes de que comenzase la hora punta, evitando mayores complicaciones para los conductores. Horas después ya no quedaba ni rastro del suceso: la calle lucía tan sobria como el día nublado con el que amaneció Vigo este viernes de agosto.

