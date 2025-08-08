Abortan un suicidio en el centro de Vigo antes de que la víctima se lanzase desde un balcón
M. C. / M. F.
Intervención de riesgo para la Policia Nacional de Vigo y para los Bomberos de la urbe olívica que han colaborado este viernes para evitar un suicidio. El despliegue de las fuerzas del orden también contó con la actuación de la Policía Local, que cortó el tráfico de vehículos y transeúntes en la calle donde se estaba produciendo el suceso.
Los hechos ocurrieron entorno a las 18.30 horas, en la avenida de la Hispanidad 92, cuando una persona intentó lanzarse al vacío desde un segundo piso. Mientras otro vecino intentaba agarrar al suicida para que no lograse su objetivo, al pie de la acera ya se había hinchado la colchoneta de grandes dimensiones que se suele utilizar en estos casos para frenar el potencial golpe.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- El «Jura II» llegó ayer a la ría de Aldán
- El deterioro veranea en O Grove
- Una mujer muere en Vigo tras precipitarse desde un cuarto piso
- Poio denuncia a la tapería precintada en Combarro por romper los sellos y reabrir
- Evacuada de urgencia y en helicóptero una pasajera del «Disney Fantasy» tras partir de Vigo
- Las tres mejores playas de Galicia para ver el mar de ardora este fin de semana según Viajar