Abortan un suicidio en el centro de Vigo antes de que la víctima se lanzase desde un balcón

Intervención de riesgo para la Policia Nacional de Vigo y para los Bomberos de la urbe olívica que han colaborado este viernes para evitar un suicidio. El despliegue de las fuerzas del orden también contó con la actuación de la Policía Local, que cortó el tráfico de vehículos y transeúntes en la calle donde se estaba produciendo el suceso.

Los hechos ocurrieron entorno a las 18.30 horas, en la avenida de la Hispanidad 92, cuando una persona intentó lanzarse al vacío desde un segundo piso. Mientras otro vecino intentaba agarrar al suicida para que no lograse su objetivo, al pie de la acera ya se había hinchado la colchoneta de grandes dimensiones que se suele utilizar en estos casos para frenar el potencial golpe.