La Xunta confirma que aportará 18 millones para la ampliación del túnel de Elduayen

La Xunta aportará cerca de 18 millones de euros en la ampliación del túnel de Portal do Sol y Elduayen y en su prolongación hasta Torrecedeira.

Así lo ha confirmado la conselleira de Vivenda, Planificacion e Infraestructuras, María Martínez Allegue, en una carta dirigida al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que llega tras la desconfianza expresada por el regidor sobre el respaldo financiero del gobierno autonómico a esta obra.

Allegue comienza la misiva recordando al alcalde que la Xunta «ratificó» su voluntad de participar en este proyecto ya en la reunión conjunta entre su departamento y el Concello celebrada el pasado 16 de julio.

En este sentido, destaca la «urgencia y la importancia» de esta obra, por lo que el gobierno autonómico, recuerda, «está dispuesto a considerar una participación del 38 %» (17.822.317,76 euros concretamente de los 18.055.836,22 euros en total), a pesar de que la actuación en Porta do Sol, la primera fase, «fue llevada a cabo unilateralmente por el concello y no llegó a ser puesta en servicio», subraya la conselleira en la misiva.

Además, incide en que el proyecto ya ha sido «informado favorablemente» en Patrimonio Cultural, un paso que permitirá que el consistorio vigués «avance con la redacción del proyecto de ejecución definitivo».

La titular de Vivenda, Planificacion e Infraestructuras, a su vez, enfatiza que Porta do Sol acumula cinco años con el tráfico cortado y que, desde entonces, este está «en una situación provisional al no haberse finalizado la obra del túnel como se había previsto en un inicio»: «Es necesario acortar al máximo los plazos para restituir la circulación».

Le pide a Caballero una reunión para septiembre

La conselleira, asimismo, emplaza a Caballero a una nueva reunión en septiembre entre los técnicos de la Xunta y los del Concello de Vigo «para continuar avanzando y mantener el diálogo».

Paralelamente, le pide al consistorio que fije una fecha para la firma del convenio entre ambas administraciones y el Consorcio da Zona Franca de Vigo para la ejecución de la urbanización PS-1 y un aparcamiento subterráneo en los terrenos de la antigua ETEA dentro del Campus Científico-Tecnolóxico do Mar.

«El Consello da Xunta de Galicia autorizó su firma el pasado 19 de mayo y, desde entonces, se está a la espera solamente de su formalización», remata Allegue.