La Xunta comienza a urbanizar el polígono 2 de Navia: 16,3 millones

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, acompañada por la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, anunció en Navia el inicio de las obras de urbanización del Polígono 2, actuación a la que el gobierno gallego le dedica «16,3 millones de euros». Se espera que esté completada a finales de 2026.

Allegue subrayó que, aunque ahora comienzan las obras para instalar la red de saneamiento, redes de telecomunicaciones, iluminación o crear jardines y zonas de ocio, entre otros servicios, la Xunta ya lleva tiempo trabajando en la zona y tiene en marcha 577 viviendas en diferentes fases de tramitación. Indicó que ya se está redactando el proyecto para nueve inmuebles y reiteró la apuesta del gobierno gallego por la urbe, «onde a Xunta ten comprometidos 248 millóns para Navia e xa están en execución máis da metade».

Recordó que ya están en marcha en Navia 929 viviendas en diferentes fases de ejecución en el Polígono 1 y en el Polígono 2 y que, actualmente, están en obras seis edificios para más de 200 viviendas. Serán unas 1.600 en total.

El alcalde, Abel Caballero, aseguró que la Xunta debe «pedir perdón» a la ciudad porque «le debe 5.000 viviendas de protección». «Las últimas que se hicieron para alquiler en Vigo fue con Emilio Pérez Touriño [como presidente de la Xunta de Galicia]. Con Feijóo y con Rueda, ni una», destacó.

Modificación presupuestaria

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, criticó al gobierno de Caballero por rechazar enmiendas por un importe de 14,5 millones a la modificación presupuestaria que se aprobará el lunes en el pleno municipal. Además, los populares reclaman al PSOE que utilice 60 millones para políticas de vivienda con el objetivo de comprar suelo, construir pisos protegidos, rehabilitar y sacar al mercado inmuebles vacíos.